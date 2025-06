În social media, comentariile cresc cu fiecare zi, iar interesul este clar: toți vor să afle informații cât mai ascunse despre fiecare ispită în parte! Iar Libertatea a obținut în exclusivitate declarații de la Mattia Carnessali, Liviu Trif și Sorin Encică, ispite masculine dezvăluite în urmă cu aproximativ 24 de ore.

Dacă s-ar gândi la ce ar vrea să știe lumea despre el, dar nu ar putea afla din emisiune, Liviu Trif a menționat: „Nu pot să zic că există ceva anume! Cum am fost în emisiune, adică natural, așa sunt și în viața reală. Nu este foarte greu să îți dai seama de personalitatea mea și de felul meu de a fi. Vreau să apar ca un om vesel, bun, care s-a simțit bine acolo și a fost sincer din toată inima. Nu am făcut nimic din ce nu am simțit să fac”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Sorin Encică a studiat în Londra, este în prezent data scientist la o firmă de IT și crede că inteligența poate face diferența într-o discuție!

Recomandări Judecătorii, despre adolescentul care și-a înjunghiat verișoara de 2 ani, apoi a strangulat-o cu șnurul suzetei: „Este agresiv, lipsit de empatie și educație”. Masi Nicolas Codreanu, condamnat la 15 ani de detenție

„Sunt mult mai deștept decât par, dar e adevărat că nici nu par prea deștept”, a spus el, cu zâmbetul pe buze, în exclusivitate pentru Libertatea. Conștient de lucrurile trăite în Thailanda, acesta a adăugat: „Cred că sezonul acesta va fi cel mai bun din ultimii ani. Avem de toate anul acesta și sunt multe momente pe care toți fanii emisiunii se vor bucura să le vadă”.

Venit din Italia pentru a-și construi propria afacere, Mattia Carnessali este exemplul că după multă muncă, poți obține și satisfacții.

„Când mă distrez, mă distrez! Când lucrez, lucrez! Încerc să fac un lucru cât mai bine și mă concentrez asupra lui. Știu să îmi dedic energia și gândurile în diferite părți, în funcție de ceea ce îmi doresc”, ne-a povestit el. Dacă ar fi să tragă o concluzie despre cele trăite în show, acesta a spus: „Să nu rateze telespectatorii acest sezon. Au fost multe schimbări de direcție, cu efecte speciale”.

Cum se vor descurca cei trei, aflăm doar la Antena 1 și pe AntenaPlay, începând cu 21 iulie 2025!

Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.