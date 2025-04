Cătălin Botezatu iubește din nou! Celebrul designer trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Nicolle Fota, un model care a cucerit deja mai multe titluri de Miss. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 40 de ani, relația pare să fie una stabilă și plină de afecțiune.

Nicolle Fota avea 16 ani când l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu

Nicolle spune despre Botezatu că este „cel mai bun iubit din viața ei”, un bărbat atent, grijuliu și prezent în viața ei în cele mai importante momente. Povestea lor a început într-un mod discret, dar romantic, după mai multe întâlniri în cadrul unor evenimente din lumea modei. Prima dată l-a văzut la un concurs de frumusețe, pe când avea doar 16 ani, iar destinul i-a adus din nou împreună mai târziu.

„Am avut multe prezentări prin țară, dar nu s-a înfiripat nimic la vârsta aia? Cum să mă gândesc la vârsta aia la așa ceva? (n.r. – să se gândească la 16 ani la o relație cu Cătălin Botezatu) (…) Eram obișnuită cu el și cumva lumea îl percepe total diferit. El este un om foarte bun, este cel mai bun om pe care l-am întâlnit. Ce am găsit în el nu am găsit în toți băieții în care am interacționat”, a declarat Nicolle Fota, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Nicolle Fota, mesaje indecente din partea prietenilor lui Cătălin Botezatu

Iubita designerului a vorbit deschis și despre reacțiile primite în urma relației lor. Nicolle a recunoscut că a primit chiar și mesaje indecente din partea unor prieteni ai lui Cătălin Botezatu, dar a mărturisit că i-a povestit imediat iubitului său despre acestea.

„Au fost mesaje provocatoare, au fost mesaje cu lipsă de respect. Eu orice mesaj am primit a plecat direct la Cătălin”, a mai spus modelul.

În ciuda diferenței de vârstă și a comentariilor din jur, cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată și nu lasă nimic să le umbrească fericirea.

