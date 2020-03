De Livia Lixandru,

După o zi obositoare, plină de bătăi de cap și de condiții grele, veștile de acasă au pus stop competiției pentru un moment.

„Nu pot. Mamă, ce mi-e dor de casă, mor!”, a spus Ștefania, izbucnind în plâns, și lăsându-l pe Speak să citească scrisoarea de la mama ei.

„Sunt foarte mândră de voi, pentru tot ce faceți în Asia Express! Știm și simțim că provocările concursului nu sunt simple și că aveți nevoie de toate resursele voastre ca să faceți față. Ne bizuim pe puterea ta ori de câte ori fata noastră va avea nevoie de cineva să o sprijine dacă se clatină, și care să o ajute să-și depășească emoțiile”, le-a scris mama Ștefaniei, potrivi a1.ro.

„Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru tot ce am avut când eram mică!”, le-a transmis Ștefania părinților ei, plângând.

Florin Ristei, însă, a fost numai un zâmbet, ca de obicei, alături de fratele lui, Dan Ristei. Cuvintele mamei lor i-au încântat.

„Nicio altă echipă nu poate fi mai puternică decât cea formată din doi frați care se înțeleg și care știu că nimic nu-i poate învinge. Nu sunt o lacrimogenă de fel și n-am să mă plâng că mi-e dor de voi și că sunt îngrijorată, deși îmi este și sunt foarte îngrijorată”, a scris mama lor.

Recomandări În criză de dezinfectanți, autoritățile au încercat să ia stocurile de materii prime ale Hexi Pharma, nu produsele diluate aruncate deja, ”dar au expirat”

Sorin Bontea suportă cu greu despărțirea de familie

Și chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor au vărsat lacrimi, cân au primit câteva cuvinte de acasă.

„Nu mai pot! Eu am mai fost plecat de acasă…ani de zile. Și a fost foarte, foarte greu, am fost câte opt luni plecat pe an. Dar acum simt pe zi ce trece lipsa soției, a copiilor și a familiei. Mama este bătrână..nu știu acum ce face. Dacă e bine, dacă e rău…”, amărturisit chef Sorin Bontea, în lacrimi.

„E prea mult, treaba asta cu nevăzutul, nevorbitul, neștiutul…”, a adăugat Răzvan Fodor, extrem de emoționat.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX, știrile pe scurt. Noul bilanț al îmbolnăvirilor cu coronavirus: 10% din pacienții români cu coronavirus s-au vindecat

Eroii necunoscuți. 4.000 de ”gunoieri” înfruntă în București pandemia de coronavirus și stigmatizarea: ”Fără ei, în trei zile avem și holeră”

Solidaritate românească: ONG-urile aduc măști și mănuși din Taiwan pentru că statul nu o poate face din cauza opoziției politice a Chinei

GSP.RO Decizie UEFA: Euro 2020 a fost amânat! Iată noile date la care a fost programat turneul

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2020. Scorpionii se simt apăsați de prea multe probleme