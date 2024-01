Iulia Albu și Mike se gândesc la un viitor împreună și au în plan multe alte lucruri mărețe. Aceștia au recunoscut că experieta de la „America Express” i-a unit și în cele din urmă au decis să meargă în continuare împreună.

„Nu am să te mint, au fost momente când am vrut să o omor, dar nu am putut. O iubesc. Uneori trebuie să lupți. Îți dai toată silința și merge, deocamdată”, a declarat Mike, potrivit Spynews.

„El vrea să fiu tot timpul cea mai bună. Nu (n.r. – cu el nu este critic). Câteodată îmi folosește. Ce s-a întâmplat în America Express a fost ceva ce ne-a luat total prin surprindere, ceva ce anticipam.

De aceea am și spus în testimonial că vom pleca fie căsătoriți, fie divorțați de acolo. (…) Cred că momentul cu bagajele a fost, totuși, momentul care ne-a distrus psihic de la începutul competiției”, a mărturisit Iulia Albu în cadrul unui interviu de pe YouTube.

Iulia Albu a adoptat un animal mai puțin obișnuit

Iulia Albu obișnuiește să își uimească fanii cu alegerile sale neobișnuite în materie de animale de companie. După ce a avut o găină, acum a adoptat o nutrie.

Fanii „America Express”, show la care a participat și Iulia Albu alături de iubitul ei Mike, știu deja ce este o nutrie, după ce au urmărit episodul 38 al emisiunii de la Antena 1, unde concurenții au intrat în contact cu aceste rozătoare.

După ce episodul în care concurenții de la „America Express” au avut de făcut curățenie în cușca nutriilor și apoi chiar au mâncat aceste rozătoare, Iulia Albu a anunțat pe rețelele de socializare că a adoptat un astfel de animal.

„Am adoptat o… nutrie! Vom intra în detalii despre cum s-a întâmplat asta zilele următoare. Cotârlele nu au participat la filmare în semn de protest, nu le convine deloc când apare câte un intrus prin casă. Da, îl cheamă Capybara, atât s-a putut! Până găsim soluția cea mai bună pentru el, va fi parte din familia noastră.

Lucruri pe care nu le știam despre nutrii: nutriile pot înota de când se nasc, incisivii lor sunt 🍊 – nutriile sunt animale inteligente și sociabile, în ciuda faptului că sunt privite ca dăunători. Să aveți o zi cu zâmbete!”, a scris Iulia Albu pe contul său de Instagram.

