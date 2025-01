„Dalla strada al palco” e emisiunea prezentată de Bianca Guaccero și Nek de la postul italian Rai 1. Show-ul aduce în prim-plan cântăreți, muzicieni și artiști stradali cărora li se oferă posibilitatea de a interpreta și de a-și spune poveștile într-un context foarte diferit de cel cu care sunt obișnuiți, adică scena televiziunii.

În ediția de acum, românca Denisa Curtașu, care cântă la pian pe străzi de 11 ani, face furori. În seara de 17 ianuarie, la televiziunea Rai 1, ea a urcat pe scenă și a susținut un adevărat spectacol la pian, spectacol difuzat în direct, la televiziunea italiană. Vezi momentul AICI.

Publicul și juriul compus din Gabriele Cirilli, Massimiliano Gallo și Valentina Persia, i-au apreciat prestația și au trimis-o direct în finala emisiunii „De pe stradă pe scenă”, de la Rai 1. Ea are șansa de a câștiga trofeul de „Cel mai bun artist stradal din Italia” și marele premiu în valoare de 10.000 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Adina Buzatu joacă la prescripție în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Cum a tergiversat procesul

Cine este Denisa Curtașu

Denisa Curtașu, originară din Târgoviște, are 26 de ani, este româncă, dar locuiește în Torino. Părinții ei s-au despărțit când ea avea 3 ani. A locuit cu tatăl ei de la vârsta de 4 ani până la moartea acestuia, acum doi ani. A studiat pianul la Conservator. Este artistă de stradă de 11 ani.

Mama și fratele ei, pe care nu i-a mai văzut de 5 ani, locuiesc în Zaragoza. Este mama unei fetițe de 7 ani. De curând, prin surprindere, ea s-a reîntâlnit cu mama ei, scrie tvblog.it.

Cum a ajuns Denisa Curtașu în Italia

Denisa Curtașu a crescut fără mama ei, care a plecat de lângă ea pe când avea doar 3 ani, în Spania. Aceasta a rămas în grija tatălui, care s-a născut cu parapareză, o paralizie incompletă a membrelor inferioare. Din păcate, în urmă cu doi ani, el s-a stins din viață.

Din clasa a II-a a început să studieze intensiv pianul, iar la doar 11 ani a plecat la studii în Italia, la Conservatorul din Potenza, fiind admisă cu media 10, prima pe listă. „Pentru mine nu a fost deloc greu concursul. Am muncit foarte mult să ajung aici.

Concursul a fost internaţional, cu concurenţi din aproape toată Italia, dar de nationalităţi diverse, ca si secţiunile care au fost în concurs, adică: dans, canto, teatru, muzică şi modă. În finală am mai rămas doar 40 de concurenţi. Eu am câştigat secţiunea mea şi am fost singura din concurs cu maximum de puncte. A fost o experienţă frumoasă”, spunea pentru Adevărul tânăra în urmă cu aproape 10 ani.

Recomandări „Filozofia” lui Călin Georgescu și marea răzbunare

În Italia a concertat aproape în toate oraşele mari: Torino, Roma, Milano, Firenze, Arezzo, Sacile, Pordenone, Rimini sau Pesaro. A câștigat numeroase diplome și concursuri, în 2012 a fost învingătoare în concursul televizat „Talenti alla Ribalta in 2012”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News