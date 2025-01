Din distribuția serialului, care se vede în fiecare joi, de la ora 20.30, la Antena 1, fac parte actori consacrați, precum Alina Chivulescu, Andrei Aradits, Ada Condeescu, dar și nume noi pentru publicul telespectator, precum Karina Jianu și Emilian.

Chiar dacă Emilian este cântăreț și unii români îl știu deja, el nu a mai jucat niciodată într-un film sau într-un serial. Odată cu această nouă experiență din viața lui, artistul a stat de vorbă cu Libertatea și ne-a spus cum se simte în rolul de actor.

Libertatea: Cum ai ajuns să faci parte din echipa „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”?

Emilian: Am văzut pe Instagram anunțul de casting pentru serial și am aplicat. Îmi doream foarte mult să joc într-un film sau într-un serial, așa că atunci când l-am văzut nu am stat pe gânduri. Nu am experiență în actorie, dar mi-am dorit foarte mult să încerc diferite lucruri care să mă scoată din zona de confort și să mă crească ca artist.

E prima mea experiență ca actor și mă bucur mult de ea. Mai ales că imediat după ce am primit rolul mi s-a propus să compun și genericul serialului. M-au luat toţi fiorii, şi de fericire, şi de presiunea faptului că o creație a mea va fi genericul unui serial TV şi că trebuie să fie memorabil. Pentru mine este o confirmare că sunt pe mâini bune, atât din punct de vedere muzical, cât și al experienței actoricești.

–Ce rol ai, cum este personajul tău? Îl poți descrie în câteva cuvinte?

-Am primit personajul Toby, care mi se potrivește mănușă. Este omul care rezolvă conflicte, este fratele Anei, cel cu care a crescut și încearcă tot timpul să o susțină în tot ceea ce face. Este un băiat pozitiv și are un vis, acela de a fi artist mare într-o zi .

Nu se cunoștea cu actorii din serial

–⁠Crezi că ai putea renunța la muzică, pentru a urma o carieră în actorie?

-Deocamdată abia încep să gust din tot ce înseamnă lumea actoriei și sunt prea la început să pot să mă gândesc la o așa decizie radicală.

⁠-Te cunoșteai cu vreo vedetă din distribuția serialului? Cu cine te înțelegi cel mai bine pe platoul de filmare?

-Nu mă cunoșteam cu nimeni, dar mă bucur că am devenit instant o familie și că ne înțelegem foarte bine. Îmi aduc aminte că am dat casting cu Karina Jianu și am avut o chimie foarte bună, deci nu degeaba suntem și frați în film. Mă înțeleg foarte bine și cu Antonia Crișan (Miki), pentru că avem foarte multe secvențe împreună și ne-am obișnuit să jucăm destul de des. Băieții (Bogdan Iancu, Ștefan Iancu și Radu Ștefan Bănică) sunt ca frații mei și fiecare are particularitățile lui. Abia aștept să ne cunoască lumea pe fiecare în parte.

–⁠Alături de cine ai lucrat la melodia de pe genericul serialului?

-Piesa de generic am compus-o împreună cu Alina Stație.

A răspuns la întrebări din Thailanda

⁠-Ai avut emoții înaintea debutului serialului pe TV?

-Foarte mari! Chiar dacă acum, când răspund la acest interviu, sunt în vacanță la 8.000 de kilometri depărtare, în Thailanda, mă simt copleșit că mă văd la televizor într-o nouă ipostază.

⁠-Ce sfaturi ai primit de la actorii experimentați alături de care joci?

-Am încercat să storc cât mai multe informații, dar cele mai importante lecții le-am luat de la Andrei Aradits. A fost foarte sincer cu mine, a fost și ușor intimidant la început, dar mi-a lăsat o informație care m-a ajutat foarte mult: aceea de „a mă juca cu personajul”, nu de „a juca personajul”.

