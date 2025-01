La mii de kilometri distanță de România, în Thailanda, și-a petrecut Florin Ristei concediul. Dacă pe rețelele de socializare a împărtășit cu fanii lui câteva imagini fără a dezvălui destinația, într-o discuție sinceră cu Speak la podcast aceasta a făcut mai multe dezvăluiri.

După despărțirea de Naomi Hedman, Florin Ristei a mers alături de prieteni în vacanță, unde nu a existat o zi fără distracție, după cum recunoaște chiar el. „Băi… în Thailanda, vai de capul meu! Nu m-am mai distrat, bă, nu mai mai distrat așa de ani de zile. (…)

Florin Ristei: „M-am culcat în fiecare zi la 6-7 dimineața”

Important e că m-am culcat în fiecare dimineață după fusul orar al României. Ca să nu am jetlag m-am gândit. M-am gândit cu câte ore sunt ăia înainte, cu 5. Am ieșit în fiecare seară în afară de una, când am răcit și nu am putut, mi-a dat fatala și a fost singura pe care am ratat-o. Adică n-am ieșit doar doar două ore, am ieșit până la 10, apoi mi s-a făcut un pic răuț, m-am dus și m-am culcat, dar tot nu m-am culcat.

Gândește-te că ăia au cinci ore înainte, dacă acasă eu mă culcam la 12 sau 1, acolo m-am culcat în fiecare zi la 6-7 dimineața deci același fus orar. Ca să nu am probleme cu ora, d-asta m-am gândit”, a spus Florin Ristei, care a ezitat să-i zică lui Speak dacă a s-a cuplat sau nu în Thailanda.

Recomandări Adina Buzatu joacă la prescripție în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Cum a tergiversat procesul

„Această întrebare va rămâne un mister, nu e treaba ta dacă am făcut eu sau nu am făcut”, a spus cântărețul.

„Te-ai îmbătat?”, l-a mai întrebat Speak pe Florin Ristei. „În fiecare seară. Nu m-a durut capul în nicio zi. Nu știu cum naiba. În nicio zi. Am început cu rom, dragul meu Ștefan, și pentru că suntem un pic imuni la rom ne-am dat seama că beam rom cam mult și nu prea ne mai îmbătam. Noi beam înainte Long Island, care are în el toate tipurile de alcool, foarte puțină Cola și un sirop mic. Am băut două Long Island și două shot-uri de tequilla și la revedere!”, a răspuns Florin Ristei.

„Nu vrei să zici dacă ai făcut s**, dar ai cunoscut fete? Te-ai îndrăgostit?”, l-a mai chestionat Speak pe cântăreț, care a recunoscut că a socializat cu multe domnișoare.

„De 8 ori! Am vorbit cu negrese din Uganda, din Kenya, din Kuala Lumpur, din Thailanda, românce… ne-am întâlnit cu de toată lumea, australience. (…) Frate, nu am zis nu la nimic”, a încheiat el.

Recomandări „Filozofia” lui Călin Georgescu și marea răzbunare

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ce a zis Florin Ristei despre Naomi Hedman, fosta iubită

În timpul podcastului, Florin Ristei a fost întrebat de Speak care a fost cel mai important moment din relația sa cu Naomi Hedman. Deși inițial a părut reținut, artistul nu a ezitat să răspundă. Răspunsul său a atras atenția fanilor și a stârnit numeroase comentarii pe internet, însă Ristei nu a dat detalii suplimentare despre ceea ce a considerat „momentul definitoriu” al poveștii lor de iubire.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi, când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?”, a întrebat Speak. „Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii”, a adăugat Florin Ristei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News