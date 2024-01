De la lansarea în cinematografe a filmului „Tati part-time”, în care Eva Măruță și actorul Alex Bogdan au rolurile principale, familia Măruță e în centrul atenției. Mulți îi felicită pentru debutul fiicei lor, care are 8 ani, în actorie, în timp ce alții îi critică și îi acuză de nepotism.

În repetate rânduri Cătălin Măruță și Andra au apărat-o public pe fiica lor, pe paginile lor de socializare au postat diverse mesaje în care au explicat că ei sunt acționari la filmul „Tati part-time”, că este o producție privată.

În contextul acestui scandal, și Iulia Albu a reacționat pentru Cancan. Criticul de modă, care până acum câțiva ani apărea săptămânal în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, l-a criticat pe prezentator pentru unele filmări cu Eva Măruță. Ea se referă la clipurile pe care el le postează și în care fiica lui, în vârstă de 8 ani, își face rutina de îngrijire a pielii.

Iulia Albu, despre Eva Măruță: „Nu este nici primul, nici ultimul copil de vedetă care are anumite oportunități”

„Văd zilele acestea foarte mult hate-uri și acuzații de nepotism. Fondate sau nu, vorbim despre un copil. Am fost însă oripilată să văd cum acest copil de 8 ani este filmat de tatăl ei în timp ce își face «skin routine».

Și aș vrea să fie foarte clar că așa ceva este îngrijorător. Un copil de 8 ani nu are de ce să fie încurajat să folosească creme de față. Și în niciun caz nu ar trebui sugerat că așa ceva ar fi normal”, a zis Iulia Albu, care crede că nu e o problemă că Eva Măruță joacă în filmul „Tati part-time”.

„Această glamourizare a absurdului poate naște monștri. Și cred că există o responsabilitate cel puțin teoretică a celor care orchestrează aceste scene de un ridicol grotesc. Faptul ca a fost distribuită într-un film nu mi se pare o problemă, în sine. Nu este nici primul, nici ultimul copil de vedetă care are anumite oportunități”, a mai zis ea.

„Nu am crezut niciodată în expunerea exagerată a fiicei mele de la vârste fragede”

Iulia Albu nu s-a ferit să dezvăluie de ce ea a ținut-o departe de ochii tuturor pe Mikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu. Acum, ea are 14 ani și părinții ei uneori mai publică imagini cu ea pe rețelele de socializare. „Fiecare își promovează copilul așa cum consideră de cuviință.

Faptul că eu nu cred și nu am crezut niciodată în expunerea exagerată a fiicei mele de la vârste fragede, este o alegere personală și atât. Copilăria trebuie trăită la momentul potrivit și, așa cum și eu am avut o copilărie frumoasă și am avut libertatea de a fi copil, mi-am dorit același lucru pentru fiica mea”, a spus vedeta.

Întrebată dacă Mikaela și-a arătat dorința de a face parte din showbiz, Iulia Albu a declarat: „Este mult prea devreme pentru asemenea discuții. Mikaela are 14 ani, iar noi – destui cât să îi dăm libertatea de care are nevoie pentru a crește frumos”.

