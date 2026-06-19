Iulia Albu, noi imagini din apartamentul ei. Întreaga casă costă 1,2 milioane de euro: „Culoarea ne-a ghidat direcția”

După cum a dezvăluit vedeta în vara lui 2025, apartamentul ei a costat câteva sute de mii de euro.

„Apartamentul meu nu a costat 1.200.000 de euro. Apartamentul meu plus cel de jos, la un moment dat, au fost pe piață cu această sumă. Eu am avut norocul să iau la un preț decent. Este și o proprietate mare. Mult mai puțin de jumătate. În momentul când am găsit eu casa respectivă, ea era pe piață la 230.000 euro și am mai și negociat. Trebuia să fie a mea casa”, a afirmat Iulia Albu pentru Știrile Antena Stars.

În primăvară, Iulia Albu le-a deschis ușa casei ei jurnaliștilor de la Viva, care au realizat o ședință foto în apartamentul vedetei.

„În acest proiect, culoarea este cea care ne-a ghidat direcția. Nu am intervenit deloc pe elementele din interior, ci am preferat să le scoatem la iveală și să le punem în valoare”, a spus Iulia Albu pentru sursa citată.

În toată perioada de când s-a mutat în noua ei casă, vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și clipuri video prin intermediul cărora le-a arătat fanilor ce renovări face la apartamentul de peste 200.000 de euro.

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Recent, ea a dat jos sobele, pentru a le recondiționa, iar renovările sunt de durată, după cum le-a spus Iulia Albu jurnaliștilor de la Cancan. „Renovările sunt un proces de durată în cazul nostru. În această casă am locuit pe întreaga durată a șantierului. Mi-am pus o parte din suflet în acești pereți și aș lua-o oricând de la capăt”, a afirmat vedeta.

Chiar în prima zi a lunii iunie, Iulia Albu s-a filmat și în bucătăria apartamentului, acolo unde a gătit un ou de struț.

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