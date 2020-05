De Livia Lixandru,

“Mă gândesc ca la o nouă etapă. De la 20 la 30 de ani am experimentat. De la 30 la 40 am învățat, am evoluat, m-am transformat.

Mă gândesc că până la 40 am acumultat, că am discernământ să-mi fac o selecție a lucrurilor cu adevărat importante pentru mine și să mă bucur de ele.

De la 40 de ani investesc eficient fiecare minut din viața mea. Viața costă timp”, a declarat Iulia Vântur pentru revista VIVA!

Iulia a recunoscut că la un moment dat, a simțit presiunea din partea familiei, cu privire la căsătorie.

“După 30 de ani, am simțit această presiune. Inclusiv din partea părinților. Și răspunsul meu a fost: «Mă vreți doar căsătorită sau fericită?». A fost ultima dată când am primit întrebarea când mă căsătoresc.

Nu e o prioritate pentru mine, însă consider că un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă și când va fi să se întâmple… mă voi bucura de acest dar!”, a mai adăugat vedeta.



Citeşte şi:

Afacerile la suprapreț au fost pregătite dinainte de starea de urgență. Firma prietenului lui Botezatu a făcut profit de 4 milioane de dolari dintr-un singur contract cu viziere

Bănicioiu, ministrul sănătății care avea de toate la Colectiv, plânge de mila pacienților români. Nu vă doare stomacul?

ÎPS Pimen a murit la o lună după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Ce „testament” a lăsat cu șase luni în urmă

GSP.RO Reacție a lui Cataramă, după ce a primit rezultatul celui de-al treilea test pentru COVID-19