Iulia Vântur a vorbit despre experiența din timpul turneului în America. „A fost incredibil”

Turneul Iuliei Vântur a început pe 11 martie, în Houston, Texas, și a dus-o inclusiv în zona Marilor Lacuri, în Chicago.

„Am fost superb! A fost minunat! Am fost în 9 orașe principale din Statele Unite și oamenii s-au bucurat atât de mult să iasă din casă după pandemie și să vadă un concert live.

A fost incredibil! Tot schimbul ăla de energie cu publicul a fost așa o bucurie, cum nu m-am așteptat! Am avut șansa să cânt pe niște scene pe care au cântat nume legendare din industria muzicii, cum a fost Frank Sinatra, Beyonce și Elvis Presley.

Când am intrat pe acele holuri și am văzut ce nume au fost acolo și au performat, am zis: Doamne! Cât de binecuvântată să fiu și să cânt fix pe aceeași scenă?

Am simțit publicul cel mai cald în New York, New Jersey, Chicago, Atlanta… au fost multe locuri. Am mai fost și acum 3 ani în turneu, dar de data asta a fost magic!”, a declarat Iulia Vântur pentru Wowbiz.

Iulia Vântur a mărturisit că ar vrea ca publicul din Româna să fie alături de ea și pe plan muzical.

„Cred în România! În lume, pe Madison Square Garden. Recompensa cea mai mare pentru mine, ca impact emoțional, ar fi să cânt pentru publicul din România. Nu mi-am făcut niciun plan. Totul a fost, cumva, pe nepusă masă pentru mine. Probabil că, la un moment dat, mi-aș dori ca publicul din România să fie alături de mine”, a mai dezvăluit Iulia Vântur.

