Evenimentul neobișnuit a devenit posibil datorită unui abonament activ la loteria Eurojackpot. Extragerea a avut loc pe 10 martie, iar suma de 703.600 de euro a fost atribuită acestui bărbat din districtul Westerwald, care însă își pierduse viața înainte de a afla de câștig.

Reprezentanții companiei Lotto24 au explicat situația: „Bărbatul a plasat biletul înainte de deces, iar abonamentul său era deja plătit în avans. De aceea, biletul a rămas valabil pentru extragerea care a avut loc la scurt timp după moartea sa”.

După ce familia bărbatului a prezentat certificatul de deces, contul său a fost blocat, dar premiul câștigat a fost adăugat la patrimoniul succesiunii.

Compania de loterie a contactat rudele imediat după înregistrarea câștigului.

Rudele au descris acest premiu ca fiind un «ultim cadou» din partea defunctului, a declarat o purtătoare de cuvânt Lotto24, pentru Bild.

Premiul, care reprezintă „o rază de lumină într-un moment de doliu profund”, a fost considerat de familie drept „un semn de sus”.

Suma va fi transferată văduvei bărbatului, conform legislației aplicabile în cazurile de moștenire.

