Invitat la „Vorbește lumea”, emisiunea de la PRO TV, Iulian Nunucă a mărturisit că păstrează legătura cu Tudor Chirilă după finala show-ului. El apelează la artist de fiecare dată când are nevoie de un sfat. Tânărul de 18 ani a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro, după ce a fost cel mai votat de către cei de acasă.

„Ne ținem în continuare aproape, păstrăm legătura, când am nevoie de sfaturi, nu ezit niciodată să i le cer, pentru că și el mi-a spus asta. Mă ajută ori de câte ori am nevoie”, a spus Iulian Nunucă la „Vorbește lumea”.

„În privirea lui am văzut acea emoție, care mi-a transmis așa multă susținere”

Câștigătorul „Vocea României”, sezonul 10, a mărturisit că reacția pe care Tudor Chirilă a avut-o atunci când a auzit că Iulian Nunucă a câștigat a fost de nedescris.

„Nici nu cred că mi-a zis ceva. Pur și simplu, reacția lui a spus totul. În privirea lui am văzut acea emoție, care mi-a transmis așa multă susținere. Chiar și-a dorit din suflet să câștig. S-a văzut din emoțiile lui, din reacțiile lui. Nici nu a fost nevoie să spună prea multe lucruri pentru că s-a văzut asta și m-a susținut mult”, a declarat acesta, potrivit unica.ro.

Iulian Nunucă a povestit că nu-i venea să creadă că el a câștigat „Vocea României”. „Acum, când spui, eu realizez. Până acum nu am realizat. Încerc să uit, să rămân același. E ceva foarte măreț pentru mine! (…) Trofeul acesta înseamnă mai mult decât o arăt. E un vis devenit realitate! De mic copil visam să ajung pe scena aceasta! Dar nu îndrăzneam vreodată să cred că e adevărat”, a mai spus Nunucă.

„Eu când m-am văzut cu Andra pe scenă, cu fosta mea profesoară, îmi venea să râd”

Tânărul din Pașcani o cunoștea pe Andra, finalista din echipa Irinei Rimes, dinainte de a participa la „Vocea României”. Ea i-a oferit lecții de canto în urmă cu mai mult timp și l-a încurajat să participe la show-ul muzical de la PRO TV.

„Eu când m-am văzut cu Andra pe scenă, cu fosta mea profesoară, îmi venea să râd. Nu îmi venea să cred ce trăiesc. Și când am auzit numele meu, m-am speriat atât de tare și am început să plâng. Nu m-am așteptat. Eram sigur că o să aud Andra. Ea este o voce foarte bună și mă bucuram la fel, ca și cum mă bucuram pentru mine. Andra a fost profesoara mea pentru câteva ședințe și mi-a oferit o încredere maximă. Nu aș fi fost la Vocea României. Ea mi-a dat o încredere de nedescris. Este minunată”, a mai spus câștigătorul sezonului 10 de la „Vocea României”.

Ce face Iulian Nunucă cu banii de la „Vocea României”

De asemenea, Iulian Nunucă a spus și ce va face cu banii pe care i-a câștigat. Premiul cel mare de la „Vocea României” a fost în valoare de 100.000 de euro. El are de gând să doneze o parte din bani, iar pe restul îi va investi în cariera sa.

„Banii, în mare parte, vreau să îi investesc în cariera mea și așa cum am mai spus, vreau să ofer ceva copiilor cu situație mai precară. Eu am ceva în gând de fiecare dată când vine vorba de asta. Atunci când primești, trebuie să dai, pentru că Dumnezeu îți va da și mai mult! Nu sunt fan mașini sau case cu piscină. Eu sunt tipul ală care se mulțumește dacă are unde să doarmă sau cu ce să se îmbrace și ce să mănânce”, a mai mărturisit tânărul din Pașcani.

