iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care „gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine cu cel de-al 14-lea sezon, începând din 11 februarie 2023, de la 20:00, la Antena 1. Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu.

Cine sunt jurații de la iUmor, sezon 14

Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. Terapia prin comedie, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

Cine prezintă iUmor, sezon 14

Nici prezentatorii Şerban Copoţ şi Dan Badea nu vor scăpa de „magicul tratament”: „Noul sezon iUmor este mai plin de surprize ca orice alt sezon de până acum. Noi l-am așteptat cu sufletul la gură și se pare că este un fel de «sezonul Phoenix» în care iUmor renaște din propria cenușă. Avem jurați noi: Cătălin Bordea și Nelu Cortea, pentru care, consider eu, că cea mai mare provocare va fi să se adapteze la ce înseamnă «ecosistemul iUmor». Cu magicianul Robert Tudor nu ne putem obișnui prea curând, pentru că nici nu știm ce treabă are el pe aici… De fapt, treaba lui este ne încurce pe noi și n-o să-i fie foarte greu… Dar, se pare că va fi un battle între noi și un magician! Balanța înclină spre magician, în mod evident, că el are mult mai multe «arme»în mânecă, dar nu știi niciodată… Eu chiar sunt curios cum o să se termine această bătălie și cred că avem șansele egale, pentru că ar fi o bătălie nedreaptă, aranjată și aici nu se întâmplă așa ceva!“ a declarat Şerban Copoţ, iar Dan Badea a completat: „Cred în terapia prin comedie – o fac demult. Mi-am dat și eu seama, de când fac stand-up, că, de fapt, despre asta este vorba. Noi, comedianții, asta facem: facem terapie pentru oameni, dar şi pentru noi, căci râsul e cea mai bună terapie. Asta le recommend tuturor, o doză straşnică de umor, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, în cel mai nou sezon iUmor. Cât despre colegii mei, pe cei noi i-am văzut deja privind aşa… în gol, cum mi s-a întâmplat şi mie când am venit aici şi pot doar să le spun că se vor obişnui. iUmor redevine , așa cum l-am denumit noi.“

Recomandări De ce l-au condamnat judecătorii pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare: „Complet indiferent față de urmările acțiunilor sale”

Când se difuzează iUmor, sezon 14

Cel mai urmărit show de umor revine din 11 februarie la Antena 1, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, cu un nou sezon de comedie totală.

Ce premiu este la iUmor, sezon 14

Finala sezonului 14 va avea loc în primăvara acestui an, iar câștigătorul va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

Reguli la iUmor, sezon 14

Surprizele se vor ține lanț încă dinainte ca jurații să ajungă pe scena show-ului, pentru că, sub observația prezentatorilor, ei sunt implicați în diferite jocuri care au o miză importantă. Este vorba despre un joker ce poate schimba soarta unui concurent sau poate influența „soarta“ unui jurat în timpul momentului realizat de unul dintre participanți.

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini… o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“.

Recomandări Puțin curaj, domnule Ciolacu! Ce-i lipsește PSD ca să fie cu adevărat un partid de stânga

Citește și: Reguli noi în sezonul 14 „iUmor”. Premiera va avea loc pe 11 februarie. Magicianul Robert Tudor intră în echipa de la Antena 1

Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au primit foarte bine supriza privind jocurile dintre ei. „Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult“, a declarat Delia, iar Cătălin Bordea a mărturisit: „Provocările mi se par extraordinare, mai ales că le-am mai jucat. Mi se par foarte grele cele cu puzzle, eu îmi doresc victoria de fiecare dată, dar nu reușesc să fac absolut nimic, deşi mă străduiesc.“

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Citește și: Schimbare în juriul „iUmor”. Cine face echipă cu Delia și Cheloo în sezonul 14 și ce rol va avea magicianul Robert Tudor în emisiune

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Amza Pellea, fotografie rară din ziua nunții. Cine a fost iubita lui soție. Povestea lor de dragoste parcă a fost din filmele americane

Observatornews.ro Structura anului școlar 2023-2024. Ministerul a publicat un calendar greşit. Ce se întâmplă cu vacanţa de Paşte şi când încep cursurile

Știrileprotv.ro Un muncitor din Vaslui a murit în prima zi de muncă, la Veneția. La doar 30 de ani, Marian a căzut subit din picioare. Ce vor anchetatorii să afle acum

FANATIK.RO Cum arată apartamentul din Ilfov în care au locuit două chiriașe până acum câteva zile. Proprietarii, șocați de ce au descoperit

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2023. Racii ar fi bine să evite orice fel de exagerare, de la cheltuieli la discuțiile cu cei din mediul de la serviciu

PUBLICITATE SFERTUL DE POVESTE. Ce e NABU și de ce să facă parte din viața copiilor