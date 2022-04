„Nu am văzut niciodată (show-ul) ca destinație finală și nu vreau ca această emisiune să fie forțată a fi binevenită în vreun fel, mereu am vrut să-mi placă s-o fac și cred cu adevărat că peste un an va fi un moment bun pentru a mă muta și a vedea ce altceva pot descoperi”, a spus James Corden, în timpul emisiunii de joi, de la postul de televiziune americană CBS.

În vârstă de 43 de ani, Corden găzduiește emisiunea de noapte de 8 ani. Actorul l-a înlocuit în 2015 pe comediantul Craig Ferguson. Corden a ajuns astfel să fie foarte cunoscut în SUA, prezentând premii notabile din showbiz, cum ar fi premiile Tony și Grammy.

În timpul petrecut la „The Late Late Show”, el a introdus segmente precum „Drop the Mic” și „Carpool Karaoke”, care au avut mulți invitați celebri, precum cântăreața Adele și prințul Harry.

Tot joi, comediantul a mai mărturisit că găzduirea emisiunii i-a schimbat viața: „Sunt atât de mândru de ceea ce am realizat, a depășit visurile mele cele mai sălbatice”, a spus el.

Corden a adăugat că ediția de anul viitor a emisiunii va fi „cea mai bună pe care am avut-o vreodată”.

Președintele și CEO-ul rețelei CBS, George Cheeks, a transmis într-un comunicat: „Cu fiecare segment unic de comedie pe care l-a prezentat, James a reimaginat cu adevărat multe elemente ale formatului emisiunii de noapte”.

„Ne-am dori să poată rămâne mai mult timp, dar suntem foarte mândri că a făcut din CBS casa sa americană și că acest parteneriat se va prelungi cu încă un sezon în The Late Late Show”, a transmis Cheeks.

