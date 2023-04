Pe una dintre rețelele de socializare, Jean Paler a postat un mesaj în care cere ajutorul fanilor săi într-o situație extrem de delicată. Actorul a rămas fără sume importante de bani de pe card, după ce au fost efectuate niște tranzacții fără acordul lui.

Banii au fost retrași de către o casă de pariuri, iar Jean Paler spune că el nu a făcut această plată niciodată. Cel mai probabil, cardul de credit al actorului a fost clonat.

„Dragi prieteni, sunt într-o situație disperată, dacă este cineva care mă poate îndruma sau lămuri cu ce s-a întâmplat, v-aș fi recunoscător.

Pur și simplu îmi verificam aplicația mobilă unde am un cont deschis și mi-au apărut acum aceste tranzacții făcute. Să îmi fi fost oare spart contul? Eu nu am făcut nicio tranzacție online în ultimele zile, nu mi-am pus datele cardului pe nicio platformă și nu le-am oferit nimănui. Este inadmisibil așa ceva! Nu mai pot avea liniște până nu aflu ce s-a întâmplat”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

Jean Paler a luat legătura cu cei de la bancă și speră să își recupereze banii pierduți. 1.000 de lei i-au fost retrași de pe card, toți banii pe care acesta îi avea. După ce a vorbit cu cineva de la departamentul de securitate al băncii, Jean Paler speră că va primi banii înapoi.

„Am sunat acum la București, după ce ieri mi-au spart contul si mi-au golit cardul, 10 milioane de lei vechi, că nu aveam prea mulți.

Mi-au blocat cardul și a făcut un formular doamna cu care am vorbit, în care eu nu recunosc tranzacțiile! Va intra în discuție la departamentul de securitate al băncii și numai dacă am noroc s-ar putea sa recuperez banii, lucru care zic ei că nu se știe”.

Ce pensie are Jean Paler

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună.

Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

