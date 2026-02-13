Seara a fost gândită ca o experiență intimă, dar plină de energie, în care Jo a urcat pe scenă și a interpretat piese de pe album într-o formulă inedită, alături de artiștii invitați care se regăsesc pe „Fatata”.

Fiecare moment live a avut o încărcătură emoțională aparte, iar publicul a fost parte din poveste, cântând și trăind fiecare piesă alături de artistă. Printre invitați s-au numărat nume sonore precum Ana Baniciu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Smiley, Emilian, Anisia Gafton, Anca Dinicu, Bella Santiago, Cabron, Ilona Brezoianu, Olivia Addams, Mark Stam, Codin Maticiuc, Cristian Porcari și mulți alții.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Albumul „Fatata” marchează debutul discografic al lui Jo și reprezintă o etapă esențială în evoluția sa artistică, fiind un material sincer, matur și asumat, care surprinde diferite stări, trăiri și perspective personale.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost premiera videoclipului „Semne”, colaborarea dintre Jo și Cabron, o piesă cu un mesaj puternic despre relații, alegeri și emoții care nu pot fi ignorate.

„«Semne» este una dintre piesele foarte personale de pe album. Vorbește despre momentele în care viața îți trimite indicii, dar tu alegi să le vezi abia mai târziu, după ce ai trecut deja prin lecție. Este despre intuiție, despre timing și despre lucrurile pe care le înțelegi complet doar privind înapoi. Prezența lui Cabron pe piesă a venit natural: are autenticitatea și greutatea care au dus mesajul exact acolo unde simțeam că trebuie să ajungă. Pentru mine, «Semne» e despre maturizare și despre curajul de a recunoaște adevărul, chiar și atunci când doare”, a spus Jo.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE