Încă de la repetiţii, cei doi au dezvăluit că pe lângă dificultăţile de la canto, vor avea de luptat şi cu propriile emoţii pe scena transforming show-ului. „Cred că piesa pe care o avem în această ediţie este cea mai grea piesă pe care am avut-o de cântat aici, la «Te cunosc de undeva!», cel puţin până acum!”, a dezvăluit Jo, în vreme ce Liviu Teodorescu i-a întărit afirmaţia: „Clar! Trebuie să fim doar un canal prin care să curgă emoţia!”.

Tot Liviu a mai spus şi că se teme foarte tare de acest moment: „Eu nu o să pot să cânt, pentru că o să am un nod în gât. Este prea frumoasă această piesă şi acest artist, Aurelian Andreescu. Mi-a plăcut dintotdeauna şi tot timpul am simţit că am o legătură cu el. Este un moment de-a dreptul copleşitor, deşi este momentul pentru care m-am bucurat cel mai mult la ruletă!”.

Momentul lor pe scenă se va dovedi a fi unul cu adevărat copleşitor nu doar pentru cei doi artişti, cât şi pentru juraţi şi prezentatori, care îi vor aplauda cu ochii în lacrimi la finalul prestaţiei lor. „Wow, ce moment!”, va exclama Pepe, în vreme ce Ozana va dezvălui şi ea: „Am uitat să mai respir! Mi-au dat lacrimile!”.

Această ediție a emisiunii poate fi urmărită sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

