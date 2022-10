Stiri Mondene Johnny Depp și Jeff Beck îl dau în judecată pe folcloristul care i-a acuzat de plagiat De Livia Lixandru, . Ultimul update Luni, 24 octombrie 2022, 17:29

Johnny Depp și Jeff Beck îl dau în judecată pe profesorul și folcloristul Bruce Jackson pentru acuzațiile sale conform cărora melodia Sad Motherfuckin’ Parade de pe albumul lor colaborativ 18, plagiază o poezie scrisă de un bărbat încarcerat.În luna august, Jackson i-a acuzat pe Depp și Beck că au preluat versuri din poemul pe care l-a documentat în cartea sa din 1974, „Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”.