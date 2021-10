O imagine cu Jojo cu burtică de gravidă a pus fanii pe jar. Iubita lui Paul Ipate face parte dintr-un nou film despre care nu poate să spună mai multe detalii momentan. Actrița interpretează rolul Denisei, iar personajul său va avea un copil. Producția va apărea în primăvara anului viitor.

„Să creezi un personaj e o provocare de fiecare dată. Denisa va fi: puțin prețioasă, puțin fandosită, puțin parvenită, dar, una peste alta, simpatică”, a scris Jojo în mediul online despre noul ei rol. Actrița joacă în film alături de Diana Dumitrescu.

După ce a postat imaginea cu burtica de gravidă falsă, iubita lui Paul Ipate a primit numeroase întrebări despre sarcină. Actrița a spus că este însărcinată doar pe platourile de filmare. „Să-mi aduc burta și acasă domnu Ipate? ?”, a scris Jojo pe Instagram.

„Jojo, lui Paul i se va ridica tensiunea. Nu speria omul”, a comentat un urmăritor de-al actriței.

Într-o emisiune, Jojo a declarat că încă se gândește dacă să facă al treilea copil. Vedeta a mărturisit că se descurcă destul de greu acum cu cei mici, iar asta ar împiedica-o să devină mamă pentru a treia oară.

„Înainte eu mă tot gândeam (n.red. – la al treilea copil), cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în carantină și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copiii, am zis că e dificil, mă mai gândesc”, mărturisea Jojo în martie 2021, în emisiunea „La Măruță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Paul Ipate nu mai vrea copii

În urmă cu ceva timp, iubitul lui Jojo spunea că el nu își mai dorește copii, deși Jojo și-ar mai fi dorit. Paul Ipate declara că nu mai poate trece încă o dată prin perioada în care trebuie să aibă grijă de un bebeluș.

„Cătălina a mai vrut un copil, eu nu mai vreau. Sunt egoist din punctul ăsta de vedere, pentru că dai totul copiilor. Și eu, și Cătălina am dat tot, am renunțat la multe lucruri pentru copii. Am renunțat și la proiecte uneori, la multe plăceri personale. Făceam baschet, jucam poker, mă duceam la pescuit. Le fac și acum, dar mult mai rar. Oboseala m-a rupt. Lipsa de somn, țipetele, urletele, tot timpul grija continuă față de un copil mic nu se compară. Nu pot să mai trec încă o dată prin perioada aia, colici, dinți etc. Eu învățasem să dorm cu Zora în brațe mergând în cerc, în timp ce o legănam”, și-a adus aminte Paul Ipate.



Citeşte şi:

Fiul Patriziei Paglieri, criză de nervi în timpul cursei la „Asia Express” sezonul 4. „Vreau să cobor. Nu mai pot”

Cum a reacționat fiica lui Irinel Columbeanu când a aflat că tatăl ei a fost internat: „I-am arătat spitalul și asistentele îmbrăcate în costume de protecție”

Anunțul făcut de Andrei Aradits după 17 ani de căsnicie: „Nu ne rămâne decât posibilitatea să ne cerem iertare”

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Bătaie pe Wembley: maghiarii i-au forțat pe polițiști să se retragă în stadion, după îngenuncherea contra rasismului

Playtech.ro Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor

Observatornews.ro Rămășițele a opt tinere dispărute, căutate de zeci de polițiști într-o pădure din Irlanda. Fetele sunt de negăsit de peste 20 de ani

HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2021. Balanțele au ocazia de a-și pune ordine în gânduri și a-și recăpăta siguranța de sine

Știrileprotv.ro Amănunte șocante în cazul femeii umilite de copiii șefului ei, cu care ar fi avut o relație. Reacția mamei sale

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!