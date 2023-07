„Am sărbătorit 10 ani de la căsnicie! Intenționam să plecăm doar noi doi undeva de când m-am întors în februarie de la «Survivor», dar tot nu se aliniază planetele. Ne-am luat deja cadouri unul altuia, însă nu aș vrea să dezvălui. Rămâne în familie. Însă cel mai frumos cadou este că ne-am reînnoit verighetele și suntem foarte fericiți!”, a mărturisit actorul pentru Click.

Jorge mărturisește că a cumpărat alte verighete, pe care le-a și sfințit. Mai mult decât atât, a cerut-o, din nou, în căsătorie pe frumoasa lui soție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am cumpărat alte verighete, le-am sfințit. Am cerut-o iar…O cer în fiecare an, ca să păstrez sentimentul de euforie de la an la an!”, a mai spus Jorge.

În vacanță, Jorge a convins-o și pe mama lui, care are 67 de ani, să facă parasailing și se pare că nu a fost o idee rea.

„Am descoperit cel mai tare resort din Belek, e top! Am dat-o pe mama, la 67 de ani, cu parasailing! A fost prima oară când nu m-am îngrășat la all inclusive.

Recomandări Ceea ce s-a întâmplat în azilele groazei din Voluntari e doar un episod al poveștii. Restul se petrece peste tot, printre noi

În Turcia a fost vacanța de vară a copiilor, acolo unde mergem și cu mama. E tradiția noastră de 12 ani. De data asta, Ilinca, fata cea mare a noastră, a Ramonei, a ales să plece cu prietenii!”, a mai adăugat artistul pentru sursa citată.

Jorge s-a accidentat la Survivor România

Jorge a fost unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor România, însă artistul a fost nevoit să părăsească emisiunea, după ce s-a accidentat grav și a avut nevoie de intervenția medicilor.

Jorge a părăsit competiția „Survivor România” în urma unei accidentări, pronosticul medicilor fiind ruptură de menisc, având nevoie de o intervenție chirurgicală și multe luni de recuperare.

Playtech.ro Gestul enervant pe care Kate Middleton îl face mereu. Aşa şi-a exasperat familia

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Dramele care le leagă pe Mirabela Dauer, Margareta Pâslaru și Angela Similea: ”M-a mutilat”

Știrileprotv.ro O femeie de 33 de ani a murit după ce a consumat ciuperci halucinogene împreună cu iubitul ei, în apartamentul din Sibiu

Observatornews.ro "Este cea mai frumoasă parte din România din ce am văzut până acum". O turistă din Germania impresionată de frumuseţile unei regiuni din ţara noastră

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Ce face și cum arată acum Andrei Zaharescu, la 10 ani de la divorțul de Andreea Berecleanu