Dincolo de activitatea lui în industria muzicală din România, dar și în televiziune, cântărețul Jorge a investit acum în imobiliare. După ce a fost trimis acasă de la „Survivor All Stars” din cauza situației lui medicale, artistul anunță că are planuri mari, că muncește din greu.

Cântărețul și-a cumpărat cinci apartamente la mare. Click scrie că apartamentele sunt într-un complex de lux situat între Mamaia și Năvodari, complexul având multe facilități printre care o sală de fitness, mai multe piscine și saună. Aceeași sursă scrie că prețul unui astfel de apartament cumpărat de Jorge ar ajunge la 100.000 de euro.

Jorge va da o petrecere de inaugurare a apartamentelor

Marea inaugurare o va face în mai, când competiția „Survivor All Stars” se va încheia, iar colegii lui vor putea participa. „Am stabilit deja cu Războinicii că ne vom vedea la inaugurarea celor 5 apartamente pe care le voi da la închiriat pe malul mării la final de mai, anul acesta. Vrem să facem o petrecere și un soft opening ca să vedem cum e (…)

Următoarele proiecte sunt podcastul «Vorba lu Jorge» care împlinește un an și în luna mai, urmează să inaugurăm 5 apartamente la mare pe care le voi da la închiriat”, a mărturisit Jorge pentru Click. Până atunci, artistul se recuperează după eliminarea de la „Survivor All Stars”.

El a părăsit concursul săptămâna trecută, din cauza situației medicale. „Azi noapte nu am putut să dorm din cauza genunchiului. Un ochi râde, altul plânge. Jumătate din sufletul meu plânge, deoarece nu așa mă așteptam să plec de la Survivor, a doua oară, tot după o accidentare.

Fără niciun regret, plec acasă liniștit, îmi doresc să rezolv treaba cu genunchiul. Experiența asta a fost absolut superbă. Nu puteam să ratez Survivor All Stars. Am riscat și atât a fost să fie pentru mine”, a spus Jorge, înainte ca flacăra să-i fie stinsă în sezonul suprem.

Jorge, scandal cu Cristi Mitrea după „Survivor All Stars”

Jorge și Cristi Mitrea au stat față-n față în emisiunea lui Cătălin Măruță și au avut un schimb dur de replici. Fostul concurent de la Survivor All Stars a fost aspru criticat de luptătorul de MMA. Cristi Mitrea spunea că Jorge nu a făcut nimic în competiție în afară de a se accidenta și de a pleca acasă.

„Interesantă intrarea, păcat că parcursul n-a fost la fel de interesant. (…) Cum a fost la tratament Jorge? Cum a fost în vacanță?”, i-a spus direct Cristi Mitrea lui Jorge. „Hai, băiatul lui tata. Zi Mitrea. Nu am fost în vacanță, am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată. Survivor All Stars a fost mult mai greu decât Survivorul normal. (…)

Oamenii dispuși să aplice orice strategie să te destabilizeze și să te scoată din scenă. Mult mai greu sezonul ăsta din punct de vedere social. La Faimoși, că la Războinici… să le dea Dumnezeu sănătate. Știi cum e când stai cu niște prieteni la masă? La Faimoși s-a transmis din prima că noi suntem mai slabi.

La un moment dat, s-a stricat. Există mai multe feluri de oameni, însă la un moment când descoperi că tu nu ai atât de multe calități, încerci să-i distrugi pe ceilalți pentru ca tu să pari mai bine. Oamenii aplică și strategiile astea, dar pe mine… eu vreau să rămân cu valorile mele.

Faptul că l-ai prezentat acum pe Cristi Mitrea… eu am făcut față la șase deodată. (…) Doi la zero pentru soția mea, în discuțiile cu Mitrea. Au existat chestii care s-au întâmplat și n-au fost discutate niciodată. Acel RMN”, a spus Jorge, despre Survivor România All Stars 2024.

Luptătorul de MMA a intervenit imediat: „Faptul că ai fost la RMN nu înseamnă că a fost grav”, iar Jorge, cum era de așteptat, s-a enervat și mai tare: „Ești invidios, mă!”.

