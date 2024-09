Anul trecut, poliţia a fost sesizată cu 294 de infracţiuni de viol. Din numărul total de victime (310), mai mult de jumătate (191) sunt copii. Unul dintre ei e Ana*. Ea a reclamat la Poliţia din Otopeni că a fost victima unui abuz sexual.

I-au oferit 2.000 de lei, ca să rămână la ei peste noapte

Pe 7 aprilie anul trecut, într-o seară de vineri, prietenul ei a lăsat-o pe Ana într-o stație din Otopeni. De acolo, fata de 15 ani urma să ia autobuzul spre comuna învecinată, unde locuieşte. Era în jurul orei 19.00. Şi, în timp ce aştepta maşina în staţie, a cunoscut-o pe Xena, o localnică ce a intrat în vorbă cu ea şi apoi a invitat-o acasă la ea, „ca să petrecem timp împreună”.

S-a dus, iar în jurul orei 21.20, în acel apartament și-a făcut apariţia şi soțul Xenei, Claudiu B.. În casă se aflau şi copiii celor doi, un bebeluş de 6 luni și un băieţel de 5 ani.

Ana a declarat la poliţie că bărbatul a întrebat-o mai întâi, direct, dacă nu vrea să rămână peste noapte la ei. „Nu mi-a zis de ce, dar mi-a promis că îmi plăteşte 2.000 de lei. I-am spus că nu vreau, că părinţii mei au bani şi că nu mă interesează. Am mai discutat cu cei doi încă vreo 20 – 30 de minute. Claudiu B. a băut şi el un pahar de tărie, dar nu era beat. Iar la un moment dat, m-a chemat să stau pe marginea patului, lângă el, soţia lui şi cei doi copii ai lor”.

Violată lângă copilul căruia „mama sa i-a zis că-l bate, dacă se trezeşte din somn”

Ce s-a întâmplat mai departe scrie în mărturia fetei, aşa cum a fost ea consemnată de poliţişti: „Claudiu B. mi-a mai zis să-mi dau jos hainele de pe mine, pentru că vrea să mă culc cu el. I-am răspuns că nu fac asta. El insista în continuare să-mi dau jos hainele, eu refuzam de fiecare dată, timp în care s-a apropiat de mine, m-a împins pe spate în pat şi a încercat să îmi dea jos pantalonii. Eu am ţinut de pantaloni cât am putut, dar într-un final a reuşit să-i dea jos până la genunchi, iar eu am rămas doar în chiloţi.

Atunci, nevasta lui Claudiu, Xena, care se afla lângă noi, în pat, şi lângă cei doi copii, nu a intervenit şi nu a zis nimic. Pur şi simplu se uita la noi. Copilul mai mare stătea întins în pat şi cred că dormea. Mi-a dat jos şi bluza de trening, împotriva voinţei mele, apoi şi tricoul. Am rămas în bustieră, fără ca el să încerce să o dea jos. În timpul cât trăgea de haine cu putere acest Claudiu, eu mă opuneam, ţineam la rândul meu de ele, şi am început să țip după ajutor în gura mare”.

Familia B. locuieşte într-un bloc din Otopeni, la etajul I. Niciunul dintre vecini n-a părut să audă ţipetele fetei, ca să-i vină în ajutor.

După ce a dezbrăcat-o, spune Ana, bărbatul „a luat dintr-un dulap o cutie cu cremă, spunându-mi că îmi va da cu ea în zona intimă, ca să nu mă doară. Şi-a dat jos pantalonii, tricoul şi a rămas doar într-un maiou de culoare albă. M-a împins din nou pe spate, în pat, şi a încercat să se urce pe mine, dar eu m-am opus cât am putut şi i-am cerut să mă lase în pace”.

În acel moment, îşi aminteşte adolescenta, „a intervenit şi soţia bărbatului, Xena, care m-a prins de ambele mâini. Eu am rămas căzută pe spate, în pat, iar Claudiu s-a urcat şi m-a violat. Totul a durat aproximativ 5 minute şi m-a durut. În timpul violului, eu îi ziceam mereu să mă lase în pace, iar el răspundea că nu vrea. Soţia lui m-a ţinut în continuare de mâini, în majoritatea timpului cât a durat actul sexual, iar copilul lor cel mare stătea tot întins în pat şi am auzit când mama sa i-a zis că îl bate, dacă se trezeşte din somn”.

Ana spune că nici Claudiu, nici Xena n-au lovit-o şi nici n-au ameninţat-o în vreun fel. „După terminarea actului sexual, am tras repede pe mine doar pantalonii de trening, iar chiloţii nu i-am mai văzut şi nu i-am mai luat de acolo. Am mers către uşa de la intrare, ca să ies afară din apartament, dar am fost ajunsă din urmă de Claudiu, care a luat cheia dintr-un cuier, a băgat-o în yală şi a încuiat-o pe interior. L-am rugat să-mi deschidă uşa, el spunea că nu, dar, într-un final, după 2-3 minute, a fost de acord şi a descuiat-o.”

Interceptări din arestul poliţiei: „cu ce m-ai ajutat pe mine?”

Când a putut să iasă din acel apartament, Ana a luat-o la fugă pe scările blocului şi s-a oprit într-un parc din apropiere. Şi-a sunat prietenul, i-a zis că e încă în staţia de autobuz unde o lăsase şi l-a rugat să vină şi să o ia de acolo. Nu i-a spus ce păţise, iar el avea treabă şi n-a putut veni după ea.

Aşa că Ana a rămas în parc, pe o bancă, până când o patrulă de poliţie a dat de ea. Le-a spus ce s-a întâmplat, iar ei au anunţat părinţii fetei, care au chemat salvarea. Potrivit rechizitoriului, „cadrele medicale au examinat minora, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, totodată constatându-se că nu prezintă semne vizibile de violență pe întreaga suprafață a corpului, iar hainele sunt intacte”.

Anchetatorii au cerut ca adolescenta să fie examinată medico-legală, iar la expertiză s-a constatat că ea îşi începuse viaţa sexuală, că nu avea „leziuni traumatice la nivelul corpului”, dar, în zona intimă, prezenta „un infiltrat sanguin roşietic ce poate data din 07.04.2023 şi care a putut fi produs prin lovire/comprimare cu corp dur (posibil intromisiune vaginală)”.

A doua zi, pe 8 aprilie 2023, Claudiu B. şi soţia lui au fost reţinuţi de poliţie. Cei doi au fost înregistraţi în timp ce vorbeau între ei:

Claudiu: Viol, complicitate la viol? Cum? Am întreținut raporturi sexuale? (neinteligibil)… cum ai semnat?

Xena: (neinteligibil)… aşa mi-a zis. (neinteligibil)… unde e intenţia?

(…)

Claudiu: (neinteligibil)… cu ce m-ai ajutat pe mine?

Xena: (neinteligibil)…

Claudiu: (neinteligibil)… Du-te şi întreabă cu ce m-ai ajutat!

Xena: (neinteligibil)… asta a declarat ea!

Claudiu: (neinteligibil)… Fir-ar mă-sa a dracu, păi nu merită să-i tai mâna, să o omor?

Soţii B. spun că fata minte şi că nu i-au făcut nimic

Audiată la poliţie, Xena B. a declarat că, de vreo lună, o tot vedea pe fată, pe banca din staţia de autobuz. Venea acolo în fiecare seară. În acea vineri, pe 7 aprilie, ea era în staţie şi „părea supărată. Am traversat strada şi am intrat în vorbă cu ea. Am invitat-o la o cafea, la magazinul nostru, iar ea a fost de acord”, spune Xena.

Au stat la chioşc aproape o oră, timp în care adolescenta i-ar fi mărturisit „că de trei săptămâni practică prostituția şi că nu vrea să mai locuiască cu părinții ei. Îmi tot spunea că nu are unde să doarmă şi mi-a cerut să locuiască la noi, iar în jurul orei 20.00, am plecat de la magazinul nostru împreună cu cei doi copii ai mei şi cu ea către domiciliul meu. Soțul meu a rămas la magazin”.

Xena spune că, după ce au ajuns acasă, a întrebat-o pe Ana dacă vrea să mănânce nişte paste, însă ea „a refuzat, afirmând că «nu mănâncă de la țigani». Dar m-a întrebat dacă poate să-şi facă un duş şi a intrat în baie. S-a dezbrăcat complet, apoi nu a mai vrut să facă baie – cred că pentru că vorbea cu cineva prin mesaje, de pe telefonul ei – şi s-a îmbrăcat cu hainele mele: un tricou roşu cu mărgeluțe și nişte pantaloni de pijama, roz. Nu şi-a mai pus pe ea chiloții, pe care i-a lăsat în baie, pe jos, lângă chiuvetă”.

Femeia mai spune că, în timp ce Ana era la ea, părinţii o sunau pe fată, dar ea i-a zis că „nu vrea să le răspundă, pentru că are 17 ani şi poate decide singură ce vrea să facă”.

Pe la ora 21.30, îşi aminteşte Xena, şi-a sunat soțul, iar după jumătate de oră a venit şi el acasă, cu „țigări, energizant, cola și chipsuri”, şi a rămas acolo „aproximativ 10 minute”. În acest timp, susţine femeia, Ana a spus că vrea să plece, pentru că „fratele ei mai mic are probleme. Eu i-am spus că e liberă să facă ce vrea și că o va duce Claudiu la stație. Ea s-a dezbrăcat de hainele mele, s-a îmbrăcat cu ale ei, apoi a fost condusă de soțul meu către stație. Chiloții ei au rămas pe gresia din baie”.

„Am intrat în apartament şi am văzut că Ana mă aștepta, pentru a o conduce în stația de autobuz, fiind îmbrăcată în hainele ei”, a declarat şi Claudiu B., la poliţie. „Am stat în apartamentul meu maxim 5 minute, cât am fumat dintr-o ţigară în dormitorul nostru, apoi am plecat împreună cu Ana către stație. Ea spunea că vrea să se întâlnească cu un prieten, cu care discuta prin mesaje”.

Ce au filmat camerele de supraveghere video din oraş

Poliţiştii au ridicat imaginile înregistrate în acea seară de camerele de supraveghere video amplasate stradal şi, în baza lor, au notat următoarea cronologie a evenimentelor:

● În jurul orei 19.30, Ana apare în imagini mergând pe stradă, cu un copil în braţe, alături de Xena B. Adolescenta poartă un trening, iar femeia de lângă ea – nişte haine negre. Cele două vin din direcţia chioşcului deţinut de soţii B..

● Patru minute mai târziu, ele se reîntorc, pe acelaşi drum, şi merg în direcţia chioşcului familiei B..

● În jurul orei 20.00, cele două apar din nou pe imaginile camerelor de supraveghere: Xena B. împinge un cărucior de copii, în timp ce Ana are un copil în braţe. Cele două îşi continuă deplasarea spre blocul în care locuieşte familia B..

● Claudiu B. apare pe imagini în jurul orei 21.30. Poartă nişte pantaloni negri, un tricou şi o geacă neagră. E singur şi merge, dinspre chioşc, către casă.

● Bărbatul apare din nou pe raza camerelor video la ora 22.54. El poartă aceleaşi haine şi e tot singur. Vine din direcţia staţiei de autobuz, aflată vizavi de chioşcul lui, şi merge spre blocul în care locuieşte.

Anchetatorii notează că nu au fost identificate imagini cu Claudiu B în timp ce o duce pe Ana către staţia de autobuz, pe camerele video de pe traseul pe care el spune că l-a urmat.

Ambii soţi B. au fost de acord să fie testați cu detectorul de minciuni. Dar în ziua în care trebuia să meargă la poligraf, Claudiu B. a spus că are nişte afecțiuni ale inimii, fără a dovedi asta cu acte medicale. Nici Xena nu a putut fi testată la poligraf „întrucât alăpta copilul, fiind inaptă temporar”, notează anchetatorii.

Autorul infracţiunii – pus în libertate, iar soţia – sub control judiciar

Pe 9 aprilie anul acesta, procurorii au cerut arestarea preventivă a soţilor B, dar Judecătoria Buftea a admis cererea doar în cazul lui Claudiu B. Pentru Xena, instanţa a dispus arestul la domiciliu.

Claudiu B. a contestat decizia, iar Tribunalul Ilfov l-a pus în libertate pe bărbatul acuzat că a violat o minoră.

Câteva zile mai târziu, şi Xena a scăpat de arestul la domiciliu şi a fost pusă sub control judiciar până în luna iulie.

Soţii B au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în iunie anul acesta, sub acuzaţiile de viol şi complicitate la viol. Pe 3 septembrie, dosarul a trecut de camera preliminară, iar procesul urmează să înceapă la Judecătoria Buftea.

* Nu este numele real al victimei, căreia îi vom proteja identitatea.

Foto ilustrativ: Shutterstock

