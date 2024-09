Anca Ciota se retrage de la Știrile Kanal D. De ce a renunțat la rubrica Meteo: „Îmi iau la revedere de la colegii mei”

Anca Ciota, prezentatoarea Meteo de la Kanal D, este o prezenţă extrem de activă în spaţiul online, unde îşi suprinde fanii în permanenţă cu diverse proiecte. Adeptă a unui stil de viaţă sănătos, Anca Ciota s-a remarcat prin preocuparea permanentă de a face cunoscute beneficiile sportului şi alimentaţiei echilibrate, mare parte din urmăritorii săi fiind conectaţi la acest stil de viaţă şi împărtăşindu-i preocupările.

Acum, vedeta renunță la Știrile Kanal D unde prezenta rubrica Meteo și îşi doreşte foarte mult să se dedice exclusiv proiectelor din online, spaţiul virtual cucerindu-i tot mai mult atenţia şi energia creatoare.

Anca Ciota: „Există contracte pentru care ar trebui să plec mai des din Bucureşti şi din ţară”

„Cred cu tărie în puterea online-ului şi de aceea mi-am şi dezvoltat în timp, organic, o comunitate foarte puternică. Îmi doresc să dedic mai mult timp acestor proiecte, să explorez mai mult tot ceea ce poate oferi spațiul virtual, iar asta înseamnă timp şi dedicare.

Există contracte pentru care ar trebui să plec mai des din Bucureşti şi din ţară, iar programul clasic de televiziune m-a făcut să pun pe unele proiecte şi mă gandesc că e momentul să schimb ceva. Îmi iau la revedere de la colegii mei, alături de care am evoluat atât de frumos, le mulţumesc mult telespectatorilor şi îi invit să mi se alăture în proiectele viitoare, pe paginile virtuale.

Pentru mine urmează o perioadă cu emoţii frumoase, pentru ca Liam (n.r.-fiul vedetei) se pregăteşte să meargă la gradiniţă”, a spus Anca Ciota, o mamă extrem de implicată în viața copilului ei.

Anca Ciota va continua să surprindă plăcut şi să inspire mii de femei care se regăsesc în stilul de viaţă echilibrat şi valorile pe care aceasta le promovează în online. Îi dorim succes în tot ceea ce va face mai departe.

În urmă cu doi ani, Anca Ciota a acordat un interviu exclusiv pentru Libertatea. Era fericită după ce ea și soțul ei deveniseră părinți pentru prima oară. „Sunt foarte fericită și recunoscătoare cu viață pe care o am și cu ce am realizat până în acest moment. Consider că toată lucrurile am venit firesc, că o consecință a muncii și a acțiunilor mele. Dacă acum pot să spun că sunt fericită, de abia aștept să văd cum va fi viață în trei!!”, ne-a zis ea.

Înainte de anunțul făcut de Anca Ciota s-a aflat și că Simona Pătruleasa și-a dat demisia de la Kanal D, dar și că moderatorul Cosmin Cernat prezintă Știrile Kanal D în locul Silviei Ioniță.

Anca Ciota a fost bulimică

În prezent, Anca Ciota are o siluetă de invidiat, însă până să ajungă în acest punct a trecut prin clipe de coșmar. O lungă perioadă, vedeta a cântărit cu 20 de kilograme peste cât are acum. A suferit de bulimie și lupta ca să scape de această tulburare de alimentație a fost un grea.

„Am fost grăsuță dintotdeauna, dar nu m-am simțit complexată. Aveam în jur de 70 și ceva de kilograme. Când am început să mă apropii de 30 de ani, am avut un declic și, deodată, nu-mi mai plăcea ce văd în oglindă. Mi-au trecut tot felul de gânduri negre prin cap: că mă părăsește iubitul pentru una mai bună, că n-o să avansez la job pentru că arăt imensă pe TV etc”, a mărturisit Anca, pentru Libertatea.

Anca Ciota a intrat cu adevărat în impas atunci când a venit momentul să îmbrace rochia de mireasă. „Îmi doream să arăt bine. Spre norocul meu, am avut o antrenoare personală. Împreună cu ea am început să mă transform. Adevăratul calvar a fost în mintea mea. Am trecut prin toate etapele: mergeam ore întregi la sală, dar mâncam prost sau nu mâncam suficient, apoi am ajuns să mănânc toate prostiile, pe care după aia le vomitam.

Da, vomitam tot ce mâncam, pentru că altfel mă simțeam vinovată! Seara, mai ales, când eram singură în casă, începeam să mănânc și nu mă mai puteam opri. Îmi spuneam că pot să fac asta, atâta vreme cât după, «elimin». Pe principiul: dacă mănânc și nu mă vede nimeni, nu se pune”, își aduce aminte, cu regret, aceasta.

