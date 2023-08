Artistul spune că s-a gândit mereu să facă ceva în privința numelui, dorindu-și ca urmașii lui să nu aibă parte de aceleași episoade de agresiune verbală.

Atunci când a primit propunerea de a dubla celebrul desen animat, „O poveste încâlcită”, lui Jorge i-a venit imediat ideea de a numi personajul principal cu numele lui din buletin.

„Neapărat trebuie să vedeți «O poveste încâlcită». Este cel mai tare film Disney din toate timpurile. Nu că am dublat eu vocea lui Flynn Rider – Gheorghe Papagheorghe -, dar este un film de referință și unul dintre cele mai tari filme. Cred că e în top 3 filme Disney ale tuturor timpurilor. Era Karina foarte mică atunci când am dublat, cred că avea un an sau ceva de genul acesta. Deci sunt vreo 13 ani. Ea a conștientizat când era mai mare”, a declarat Jorge pentru Ego.

„Eu am urât numele ăsta toată copilăria mea, pentru că se făcea mișto de mine: papă lapte, papa de la Roma, papa Pius, numai de asta auzeam cu Papagheorghe. Atunci am zis că trebuie să se întâmple ceva în viața mea, ca să nu pățească și copiii mei același lucru.

Așa că am dat vocea pentru Gheorghe Papagheorghe. Fiica mea a crescut, a ajuns la școală, clasa I, și toți copiii știau de Gheorghe Papagheorghe. Când o strigau profesorii Karina Papagheorghe, toți copii râdeau, însă în sensul pozitiv, ceea ce pentru mine este jackpot, punct ochit, punct lovit”, a mai adăugat interpretul.

Fiul lui a învățat mai întâi engleză și apoi limba română

Jorge și soția lui, Ramona, au ales ca de când s-a născut David să învețe mai întâi limba engleză și apoi limba română

„Nu conștientizează că prima limbă a lui este engleza. El zice altora că el învață limba română la școală. Dar nu are chestia asta că el este superior, că el știe engleză. La el e ceva normal. El vorbește în engleză fluent, nu are nicio treabă. Când am fost în Dominicană, la finala „Survivor România”, el vorbea cu niște copii americani, era în mijlocul lor. La un moment dat mi-a zis că nu știe ce să facă cu un copil, că e spaniol și el nu vorbește spaniola”, spune Jorge despre fiul lui, David.

