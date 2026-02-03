Afacerea în care și-a investit Jorge banii: „Totul este gândit pentru oameni ocupați”

Aplicația propune o abordare practică și directă: înlocuirea obiceiurilor nocive cu gânduri sănătoase, conștiente și constructive, prin antrenament emoțional zilnic, nu motivație de moment.

„Este prima aplicație de mindfulness în limba română, cu meditații ghidate și afirmații pozitive trase în studio, cu muzică pe anumite frecvențe, special compusă pentru a ajuta oamenii să ajungă la o stare mai bună emoțională.

Taskurile zilei, lista de recunoștință, jurnal zilnic, companion AI integrat, sunt unelte pe care le putem folosi zi de zi pentru fitness emoțional și starea de bine. Meditațiile ghidate de relaxare, pentru somn, după job, pentru onorarea părinților ajută la cultivarea recunoștinței față de viața pe care o trăim”, a spus Jorge.

După cum a dezvăluit Jorge la doar câteva luni după ce și-a lansat și prima carte, aplicația oferă meditații ghidate pentru reglare emoțională zilnică, programe pentru somn, stres post-job și descărcare mentală, afirmații pozitive înregistrate profesional, cu voce calmă și muzică terapeutică, dar și conținut audio construit pentru repetiție, disciplină și obiceiuri sănătoase. Mai mult decât atât, MindTok are și companion AI pentru discuții eliberatoare.

„Totul este gândit pentru oameni ocupați, suprastimulați, care nu mai au timp de teorie, dar au nevoie de rezultate”, mai spune Jorge.

După cum afirmă chiar artistul, această aplicație marchează un nou tip de influencer: creatorul care construiește soluții, nu doar mesaje.

Intrarea lui Jorge în industria tech vine după ce el a lansat cartea „Ceapa Sufletului” și are de trei ani un podcast, „Vorba lu Jorge”. Vedeta mai este, pe lângă realizator de podcast și scriitor, și cântăreț și prezentator TV.

