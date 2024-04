„Nu mai am încredere nici 1% în justiția din România. Vreau să se audă unde trebuie și să poată cineva să ne facă dreptate. În țara noastră banul este la putere, banul cumpără totul, la justiție, la cei care ne conduc. Pe Sebi nu-l mai am și nu-l mai aduce nimeni înapoi”, a spus Valentin Olariu.

Întrebat dacă crede că familia lui Vlad Pascu și-a folosit influența, în orice fel, de la tragedie și până acum, Valentin Olariu a răspuns că senzația lui este că toată lumea implicată în proces este cumpărată.

„Să ne aducem aminte de ce a vorbit mama lui Pascu cu el. Când a zis că a dat o groază de bani ca să îi spele rușinea. Eu cred că de la procuratură, la judecător, cred că toată lumea este cumpărată. Așa mi-a dat mie de înțeles în cele trei termene, nerezolvând nimic, doar Vlad Pascu momentan are un câștig de cauză”, a mai spus tatăl tânărului ucis în accidentul de la 2 Mai.

„Dacă nu era presă și media, Vlad Pascu azi era în altă țară”

Tatăl lui Sebastian Olariu a comentat şi declarațiile tatălui lui Vlad Pascu, care a susținut că presa din România încearcă să îi „asmută” pe părinții victimelor împotriva familiei sale.

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

„Dacă nu era presă și media, Vlad Pascu azi era în altă țară, la soare, cazul era închis. Și noi ne plângeam copilul cum o facem și acum. Vrem ca familia Pascu să simtă ce simțim noi, închizându-l pe Vlad Pascu în pușcărie, să își dea seama ce a făcut”, spune Valentin Olariu.

Potrivit acestuia, avocații lui Vlad Pascu încearcă să dea vina pe victime. „Au o singură scuză, că ei nu mergeau regulamentar. Asta e singura lor scuză și singurul lucru de care se agață. Că nu mergeau pe cealaltă parte a drumului, unde erau niște boscheți foarte mari, unde ar fi trebuit să meargă pe șosea. Eu cred, părerea mea, copiii au mers exact pe unde trebuia ca să nu pățească ceva, să dea o mașină peste ei. Au mers aproape de gard, linie continuă, bordură și apoi un terasament de pământ”, a spus tatăl lui Sebastian.

Valentin Olariu a mai spus că avocaţii lui Pascu au solicitat în urmă cu o lună şi jumătate o mediere cu părinţii celor doi copii decedați, Sebastian și Roberta, dar au refuzat să meargă. „Cred că voiau să ne ofere bani pentru tăcerea noastră”.

Ce spune despre episodul cu judecătoarea care întreabă dacă fiul lui mort este în sală

Valentin Olariu a povestit şi episodul în care judecătoare a întrebat dacă e prezent în sală şi fiul său, unul dintre cei doi studenţi ucişi lângă staţiunea 2 Mai, termen prezentat pe larg de Libertatea.

Recomandări „Nu poți să le iei soldaților speranța că se vor întoarce acasă”. Furie în Ucraina, după ce Parlamentul a amânat o lege promisă de Zelenski

„Am intrat sperând că se va face dreptate. Doamna judecător Ancuța Popovici a făcut prezența. După aceea a întrebat dacă Andrei Sebastian Olariu este în sală și îi voia buletinul. Asta a fost pe data de 4 martie, cred. El a murit pe 19 august. Nu cred că a citit dosarul. Dacă luam un om de pe stradă cred că știa mai mult despre caz, care a fost mediatizat. Ea îl voia pe domnul Andrei Sebastian să fie în sală. Mi-au dat lacrimile instant. Cei de la presă mi-au zis să mă calmez. Cred că a fost făcută ca să îmi ies din fire, să fac o nefăcută în sală, să se mai prelungească procesul”, a povestit tatăl lui Sebastian.

Valentin Olariu susține că judecătoarea nu și-a cerut niciodată scuze pentru gafa pe care a făcut-o. „Doamna avocat i-a spus că victima nu are cum să fie în sală. Nu și-a cerut scuze. Mesteca gumă în fața noastră, nu și-a cerut scuze sub nicio formă. Chiar am fost umilit. M-am întors și am stat cu spatele la ea până m-am calmat. A mai dat un termen și ăsta a fost tot procesul. Au amânat procesul din cauză că Vlad Pascu era la Constanța pentru un alt caz, trafic de droguri, și el nu a putut ajunge la proces”, a explicat el.

Tatăl lui Sebastian Olariu anunţă pentru sâmbătă, 13 aprilie, un protest în Piaţa Victoriei. „Fac asta (n. red.: evenimentul din piață) pentru fata mea și pentru ceilalți copii care există și sunt în viață să nu mai moară din cauza unor drogați care se urcă la volan”, a mai spus el.

Recomandări Reporterul francez de război care s-a mutat în România povestește ororile trăite în prizonieratul rusesc: „Mi-am pierdut conştienţa. Cred că atunci au început să mă drogheze”

Vlad Pascu, în vârstă de 20 de ani, se află în arest preventiv din 20 august 2023, la o zi după ce a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri lângă stațiunea 2 Mai și i-a omorât pe doi dintre ei. Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Dosarul a fost înaintat pentru soluţionare Judecătoriei Mangalia, care a respins schimbarea încadrării juridice a faptei, din ucidere din culpă în omor calificat.

Urmărește-ne pe Google News