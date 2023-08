Într-un interviu, Jorge a dezvăluit de ce preferă să meargă la all inclusive și ce reguli trebuie să respecte copiii când merg la psicină sau la mare.

„David înoată de la un an, din primele luni l-am dus la înot și suntem foarte fericiți că am luat decizia asta, pentru că acum nu am nicio emoție.

Bineînțeles îl supraveghem, nu e ok să îl lași la 6 ani singur, în mare nu are voie singur, trebuie să ne anunțe înainte dacă vrea să intre cu unul din noi, iar la piscină îl rugăm să nu intre acolo unde apa depășește nivelul umărului la el. Suntem responsabili, mergem cu el pe topogane, seara picăm la fel de lați ca și copiii. E o vacanță activă, dar, în același timp foarte benefică pentru energia familiei.

Având în vedere că am mers la all inclusive, bugetul îl stabilim noi, eu cu mama lor, în rest pe acolo nu prea ai ce să cumperi, nu ai de ce. Am mers într-o vacanță în care nu mai scoți niciun ban din buzunare, îi dai pe toți înainte. Mă amuză că ei mereu zic: “Uau, nu am cheltuit niciun ban în vacanța asta!” Stați liniștiți că am cheltuit noi înainte!”, a declarat Jorge pentru Impact.

Cum își surprinde Jorge soția

Jorge are grijă să își surprindă soția des, însă, cu lucruri simple, așa cum își dorește ea. Artistul a explicat ce apreciază Ramona cel mai mult.

„Am văzut că ei îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile, limbajul iubirii ei este despre servicii: să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarcă cu mine. La ea serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar, așa, suprize uau, ce își imaginează lumea, o vacanță nu știu unde, nu am fost niciodată genul acesta. Poate un film undeva noi doi.

Uite, am luat-o pe soția mea anul acesta și am plecat amândoi 3 zile, fără copii, așa, fără să o anunț. Am fost undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi. Ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final”, a mai povestit Jorge.

