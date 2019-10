De Daria Maria Diaconu,

Julia Robert este nu doar una dintre cele mai talentate actrițe de la Hollywood, ci și una dintre vedetele care au reușit să capteze atenția cu look-ul sofisticat și elegant, devenind un adevărat model pentru multe femei.

De-a lungul anilor, aparițiile sale pe covorul roșu, la diverse evenimente, au atras atenția ca un magnet. Fie că a adoptat un look masculin, fie că a ales rochii elegante, vedeta a strălcuit cu fiecare apariție.

Luni, în data de 28 octombrie, „Frumușica” a împlinit 52 de ani și pare că a reușit să oprească timpul în loc. Este la fel de seducătoare ca în urmă cu ani și reușește să fie în centrul atenției oriunde merge, notează elcomercio.pe.

În școală, Julia Roberts a cântat la clarinet într-o formație. Visul ei de copil a fost să devină veterinar, dar după terminarea liceului, frații săi au convins-o să urmeze o carieră în actorie. Și frații săi, Eric Roberts și Lisa Roberts Gillian, sunt actori.

Printre filmele de succes în care a jucat Julia Roberts se numără: „Pretty Woman’, „The Pelican Brief”, „Sleeping with the Enemy”, „I Love Trouble”, „Conspiracy Theory”, „My Best Friend’s Wedding”, „Runaway Bride”, Erin Brockovich”, „Ocean’s Eleven” și multe altele.

Recomandări Cel mai mare regret al lui Mihai Constantinescu. Și-a dorit enorm, dar visul nu i s-a împlinit

Cu rolul din Erin Brockovich, Julia Roberts a câștigat premiul Oscar în anul 2001.

În anul 2017, averea Juliei Roberts era estimată la 170 de milioane de dolari. revista People a desemnat-o de cinci ori ca fiind cea mai frumoasă femeie din lume.

În plan personal, Julia Roberts a avut relații cu actorii jason patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan Mcdermott și Matthew Perry. În anul 1993, Julia Roberts s-a căsătorit cu artistul country Lyle Lovett, de care s-a separat în anul 1995. Ulterior, aceasta a trăit o poveste de dragoste cu actorul Benjamin Bratt.

Pe cameramanul Danny Moder, vedeta l-a întâlnit pe vremea când filma pentru pelicula The Mixican, în anul 2000. Cei doi s-au căsătorit în anul 2002. Au împreună trei copii.

FOTO: Hepta