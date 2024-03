Daniel Pavel ține la curent fanii emisiunii „Survivor All Stars” cu fiecare eveniment care se întâmplă și în spatele camerelor de filmat și comentează situațiile petrecute săptămâna trecută. Cătălin Zmărăndescu și Jorge au fost eliminați din competiție, iar Oana Ciocan și Ana Pal au revenit în Republica Dominicană.

Pe contul său de Instagram, prezentatorul de la PRO TV arată fanilor săi și viața sa pe care o trăiește deja de două luni în Republica Dominicană. De 8 martie, Daniel Pavel a ținut să transmită un mesaj emoționant tuturor femeilor.

„Națiune Survivor,

Scriu aceste rânduri la finalul unei săptămâni încărcate de o semnificație puternică. Vineri a fost 8 martie și am fost suflet lângă suflet în a le sărbători pe ele, femeile care dau sens vieții, dar mai ales pe ele, mamele, care ne dau viață. Eu am ales să celebrez toate aceste sentimente puternice pe care le am printr-o serie de postări pe contul meu de instagram – a fost un mod prin care am ales să-mi deschid sufletul în fața voastră, așa cum o fac deja de aproape patru ani prin intermediul emisiunii. M-am bucurat să văd deschiderea voastră și dorința de a povesti tot mai multe.

Așa cum m-a bucurat și feedback-ul pe care l-am primit constant fie prin mesaje, fie prin cifrele de audiență care au continuat să ne plaseze pe primul loc și care ne-au dat șansa să continuăm munca, prin căldura aridă, cu un puternic zâmbet pe buze. Dacă aș putea, v-aș trimite tuturor ceva mai mult din soarele dominican deoarece am văzut că temperatura nu prea a fost de partea căldurii, pe plaiurile locale, în ultimele zile.”

Cât despre lucrurile care s-au întâmplat la „Survivor All Stars” în săptămâna ce tocmai a trecut, Daniel Pavel a vorbit și despre cele două noi concurente care s-au întors în Republica Dominicană pentru o nouă șansă la marele premiu.

„În emisiune a fost o nouă săptămână încărcată de vești și de momente surprinzătoare”

După ce a fost descalificat de la „Survivor All Stars”, Jador s-a întors în competiție pentru a o cere în căsătorie pe Oana Ciocan, iubita lui, care s-a întors în emisiunea de la PRO TV.

„În emisiune a fost o nouă săptămână încărcată de vești și de momente surprinzătoare. Cum era mai potrivit să începem ediția de marți, dacă nu cu două noi concurente, exact în perioada dedicată doamnelor? Una dintre ele a demonstrat încă din sezonul în care a făcut parte cât este de puternică, când a ajuns până aproape de finală, fiind ultima reprezentată de sex feminin din tribul albastru, iar cealaltă s-a întors acum mai decisă ca niciodată să arate ce caracter puternic are și cât de mult a crescut, pe plan psihic, în ultimii ani. Am continuat marți cu o revedere pe care știu că toți telespectatorii și-au dorit-o și am văzut cum din cei care au făcut o surpriză, am devenit cei surprinși când totul s-a încheiat cu o cerere în căsătorie. Și am încheiat seara de joi cu două eliminări, una fiind din motive medicale. Până și scriind aceste rânduri, îmi dau seama cât de multe lucruri s-au întâmplat într-un interval atât de scurt. Dar asta înseamnă un sezon suprem, nu?”

„Lucrurile se schimbă cu o viteză impresionantă, iar singura constantă rămâne forța acestor supraviețuitori incredibili, alături de care îmi doresc să fiți până la final”

Daniel Pavel le povestește fanilor show-ului „Survivor All Stars” că vor urma mult mai multe momente interesante în competiție. Vedeta de la PRO TV își ține fanii la curent cu tot ceea ce face în Republica Dominicană, inclusiv atunci când nu se află la filmări.

„În timp ce voi v-ați bucurat de toate cele amintite mai sus, noi am continuat filmările și v-aș da din casă prin a vă spune – că nici nu vă gândiți ce va urma. Lucrurile se schimbă cu o viteză impresionantă, iar singura constantă rămâne forța acestor supraviețuitori incredibili, alături de care îmi doresc să fiți până la final. Am avut și-o zi liberă, nu vă ascund, dar nu am fructificat-o în sensul unor ieșiri sau a unor distracții majore, ci am potențat-o prin hrană pentru suflet și minte. Căci mai multe ați văzut deja pe rețelele mele sociale.

Am făcut ce am făcut și mă pregătesc iar să închei, pentru a opta oară. Nici nu-mi dau seama când s-au dus două luni de când ne scriem și ne transmitem cele mai importante aspecte întâmplate aici, în Republica Dominicană. Vă îmbrățișez dragii mei și abia aștept să ne fim aproape și de această dată, marți, miercuri și joi, de la 21:30”, a încheiat Daniel Pavel.

