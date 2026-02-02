Kanal D, prima reacție după ce Denise Rifai a părăsit postul TV și a semnat cu Antena 1: „Aproape șase ani de existență”

Potrivit unui comunicat transmis de postul TV deținut de turci, emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” a ajuns la final după 228 de ediții și peste 9.120 de întrebări rostite de celebra prezentatoare.

Denise Rifai a semnat cu Antena 1

„Kanal D și Denise Rifai încheie colaborarea după aproape șase ani de activitate, perioadă în care «40 de întrebări» a devenit un adevărat fenomen media. Un format apreciat de milioane de telespectatori, emisiunea a ajuns pe buzele tuturor și a creat uriașe comunități de fani în online.

Dezvăluirile făcute pe scaunul de la «40 de întrebări» au ținut primele pagini ale publicațiilor, iar celebrul anunț făcut de Denise Rifai în timpul emisiunii, «Urmează întrebarea roșie!», a intrat in vocabularul românilor”, au anunțat cei de la Kanal D.

Înainte de a pleca de la Kanal D și a semna cu Antena 1, Denise Rifai a vorbit și despre parcursul ei în postul TV deținut de turci, dar și despre plecarea la o altă televiziune.

Denise RifaiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

„Industria televiziunii este mereu în mișcare, proiectele apar, se dezvoltă, ajung și la final, căpătând o viață proprie, iar drumurile noastre ca jurnaliști și oameni de televiziune ne pot îndrepta spre alte orizonturi. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă, ramânând, în acelaşi timp, în această mare familie a profesioniştilor din media. Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. «40 de întrebări» a fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare. Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii.

Plec cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună alături de această echipă minunată de la Kanal D și cu încredere în ceea ce urmează. Le mulțumesc colegilor de la Kanal D pentru toată susținerea și prietenia, aici am cunoscut profesioniști extraordinari care și-au pus amprenta asupra evoluției mele și alături de care am cunoscut un succes uriaș. Vreau să le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor care ne-au fost alături în toți acești ani și ne-au inspirat să fim cei mai buni! Lor le datorăm succesul acestei emisiuni, pentru ei a fost creată și pentru ei am muncit cu toții cu atâta pasiune”, a spus Denise Rifai.

Kanal D și-a luat „La revedere” de la prezentatoarea TV

„Întreaga echipă Kanal D îi urează lui Denise Rifai mult succes în proiectele viitoare și îi mulțumește pentru implicarea și contribuția valoroasă din toată această perioada de aproape șase ani de existență a emisiunii «40 de întrebări»”, au încheiat cei de la Kanal D.

