Din decembrie 1823, când James Monroe (instalat la Casa Albă în 1817) a prezentat Congresului un raport care justifica intervenția americană în statele latino-americane abia ieșite de sub dominația colonială europeană, Washingtonul s-a văzut mereu pe sine drept „capitală a emisferei vestice”.  

Dacă Statele Unite și-au câștigat independența față de coroana britanică, iar statele latino-americane au ieșit de sub tutela fostelor imperii iberice, comunitatea lor de interese, sub comanda celui mai puternic, devenea „incontestabilă”. În anii lui Theodor Roosvelt (1901-1909) și mai apăsat în cei ai Războiului Rece (1947-1991), SUA au susținut sau orchestrat în America Centrală și Latină orice lovitură de stat favorabilă intereselor sale, trimițând la fața locului chiar și trupe armate. 

Căderea comunismului sovietic și triumful aparent al globalizării liberale, pe fondul exportului de democrație, nu au eclipsat practicile „Monroe”, mai ales prin influențarea unor procese electorale, de pildă în Honduras (2009), Guatemala (2015) sau Nicaragua (2021). Spectaculoasa „extragere” a lui Nicolas Maduro din palatul prezidențial de la Caracas (ianuarie 2026) nu reprezintă, de fapt, decât business as usual. Aș nota, pe de altă parte, că intervenționismul „yankeu” din spațiul latino-american a scutit continentul de comunizarea sovietică programată via Cuba, ceea ce rămâne, în sine, o ispravă binevenită. 

Nu cred însă că doctrina Donroe (Monroe pe steroizi & logică de putere hiperpersonală) are mare viitor. Latino-americanii rămân copiii Europei meridionale și ai catolicismului: Papa Francesco era un argentinian de sorginte italiană, iar Papa Leon al XIV-lea e un nord-american cu stagii misionare îndelungate în Peru. 

China e un actor deja superprezent (investiții, comerț, tehnologie și infrastructură). UE a finalizat, după decenii de negocieri, acordul de liber schimb cu Mercosur. Moștenirea culturală europeană e instalată în ADN-ul tuturor latino-americanilor, chiar dacă (spre deosebire de suprematismul alb KKK din SUA) ei sunt și produsul demografic al unui continuu metisaj. 

Spaniola și portugheza rămân dominante. Sistemul lor juridic decurge din dreptul roman. Schema orașelor latino-americane – dominate de patrimoniul barocului iezuit – clonează modelul european, care asociază într-o piață centrală catedrala și edificiul puterii administrative. Când corifeii culturii latino-americane (de la argentinianul J.L. Borges până la columbianul Nicolas Gomez Davila) doreau să iasă de sub totala dominație a moștenirii iberice, ei se refereau la cultura engleză, nu la cea americană. Nu mai spun că vârfurile lor (obosite de ironizarea metafizică a propriului provincialism) aleg adesea să trăiască la Paris, Madrid, Barcelona sau Londra. 

Spania oferă inferfața UE cu America Latină (minus Brazilia) chiar dacă scrisoarea din 2019, prin care președintele mexican Obrador îi cerea socoteală regelui Felipe al VI-lea pentru daunele colonizării spaniole asupra populațiilor indigene (1521-1821), a rămas fără răspuns. 

În 2023, Spania era al treilea partener comercial al zonei latino-americane (după SUA și China), cu 43 miliarde de euro în comerțul bilateral, dar prezența ei are și o dimensiune investițională (bănci, telecomunicații, energie), unde grupurile spaniole au investit 160,4 miliarde de euro în 2022. Asemenea Franței și Marii Britanii, Portugalia și Spania (foste metropole) continuă să primească imigranți din fostele lor colonii (ultima a legalizat 3,1 milioane de sud-americani). 

România, statul ex-comunist și est-european unde ideea latinității orientale capătă corp, are, desigur, interesul de a participa (cu toate argumentele economice & culturale) la conversația UE – America Latină, chit că, pentru moment, polul politic „suveranist” pretinde boicotarea acordului de liber schimb cu Mercosur. Cu excepția Argentinei (unde schimburile bilaterale au crescut în 2024 cu 94,5% față de 2023, atingând 199 milioane de dolari), nu avem cifre semnificative în relația cu America Latină: aplicarea acordului UE-Mercosur ar putea ameliora considerabil acest tablou, adăugându-se efectului virtuos al recentului acord comercial UE-India. 

Evident că avem teme & zone mai apropiate și aflate mai sus pe lista priorităților noastre strategice, dar ideea că lumea se va diviza în emisfere rivale (așa că n-avem ce căuta nici în Asia, nici în curtea din spate a Statelor Unite) e simultan contraproductivă și nerealistă: vedem asta atât din replicile date la Bruxelles seismului geopolitic trumpist, cât și în repoziționarea politicii externe canadiene, sub mandatul premierului Mark Carney. 

La Cotroceni, America hispanică are deja un prieten avizat, căci Marius Lazurcă (principalul consilier al președintelui Nicușor Dan) este un diplomat de carieră care tocmai și-a încheiat misiunea la Ciudad de Mexico. Ne rămâne să vedem dacă restul articulațiilor instituționale din statul român vor reuși să mixeze într-un hit latino doina, hora, samba, tangoul și bossa nova!  

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
GSP.RO
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Harta infracționalității în București, explicată de Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Sectorul care ocupă primul loc - peste 11.500 de fapte penale în 2025
Știri România 07:00
Harta infracționalității în București, explicată de Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Sectorul care ocupă primul loc – peste 11.500 de fapte penale în 2025
Cod galben de fenomene meteo periculoase și până la 10 centimetri de zăpadă în 4 județe din țară
Știri România 01 feb.
Cod galben de fenomene meteo periculoase și până la 10 centimetri de zăpadă în 4 județe din țară
Parteneri
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
Adevarul.ro
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Stiri Mondene 01 feb.
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Stiri Mondene 01 feb.
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Parteneri
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
TVMania.ro
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Reacția ministrului Alexandru Rogobete când este întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate
Politică 01 feb.
Reacția ministrului Alexandru Rogobete când este întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la Cotroceni
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la Cotroceni
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile