Cu zeci de ani de experiență în spate și cu emisiuni prezentate la mai multe televiziuni, printre care și Realiatea, Denise Rifai surprinde din nou și se reinventează, aducând un nou format pentru cei de acasă. Curioasă, directă și mereu sinceră, prezentatoarea a avut de-a lungul anilor invitați de renume și subiecte de actualitate, iar acum face un nou pas în cariera ei în televiziune.

În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise Rifai va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor, după cum au anunțat cei de la Antena 1, fără a oferi însă mai multe detalii despre noua emisiune a prezentatoarei TV.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată la Antena 1”, a spus Denise Rifai înainte de a începe treaba pentru noua emisiune.

Antena Group a anunțat că noi detalii despre emisiunea pe care o va avea Denise Rifai vor fi anunțate în curând pe paginile de social media Antena 1 și AntenaPLAY.

Înainte de a semna cu Antena 1, Denise Rifai a prezentat la Kanal D, din octombrie 2020, până în ianuarie 2026, peste 200 de ediții din emisiunea „40 de întrebări”, care era difuzată în fiecare duminică, de la ora 22.30.