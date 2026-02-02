Inițiativa vine într-un context tensionat, după ce o grupare de patru judecători a reușit să blocheze activitatea plenului CCR, amânând verdictul asupra legii care crește vârsta de pensionare a magistraților.

Boicotul nu mai este o opțiune

Proiectul de modificare a Legii de organizare și funcționare a CCR își propune să elimine strategiile de tergiversare politică sau personală.

Raluca Turcan a anunțat că măsurile vizează restabilirea credibilității instituției, afectată în ultimii ani de suspiciuni de conflict de interese.

Principalele prevederi ale proiectului sunt:

Obligativitatea prezenței: Participarea la ședințele Plenului devine o obligație expresă. Sunt admise doar absențele cauzate de motive medicale sau forță majoră. Amenzi usturătoare: Judecătorii care lipsesc nemotivat vor fi sancționați cu tăierea a 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență. Revocarea din funcție: Parlamentul sau Președintele României (în funcție de autoritatea care a făcut numirea) vor putea revoca judecătorii care: Absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive ale Plenului.

Se află în stare de incompatibilitate.

Sunt în imposibilitatea exercitării funcției pentru mai mult de 90 de zile.

„Este un început pentru a discuta despre credibilitatea Curții Constituționale. Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independența judecătorilor, ci doar introduce standarde minime de conduită. Strategia boicotului politic nu trebuie să își mai găsească sălaș în CCR”, a transmis Raluca Turcan.

Miza conflictului: pensiile speciale

Tensiunile au atins punctul critic la finalul anului 2025 și începutul lui 2026. Pe 29 decembrie 2025, cvorumul de ședință nu a putut fi întrunit după ce patru judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au părăsit ședința într-o pauză sau au lipsit.

Aceștia au motivat ulterior că au solicitat Guvernului clarificări privind impactul legii, temându-se că actul normativ nu doar modifică, ci abrogă efectiv dreptul magistraților la pensia de serviciu.

Ca urmare a acestor manevre, CCR a amânat pe 16 ianuarie, pentru a patra oară, pronunțarea în acest dosar sensibil.

Noul termen a fost stabilit pentru 11 februarie, judecătorii invocând necesitatea studierii expertizei contabile depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție.

