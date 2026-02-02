Ionela Tudor are 51 de ani și este șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, dar și vicepreședinte al CAB. Cererea va fi discutată pe 5 februarie, în ședința Secției pentru judecători a CSM.

Ionela Tudor a fost mai întâi avocată (1998-2004), apoi a fost judecătoare la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița, Tribunalul București (2017-2021), iar din 2023 este la Curtea de Apel București.

Printre dosarele soluționate de Ionela Tudor se numără și cel în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat, invocând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Amintim că, pe 11 decembrie 2025, conducerea CAB, formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței, a organizat o conferință de presă după dezvăluirile din Recorder referitoare la neregulile din justiție.

La un moment dat, când Liana Arsenie urma să răspundă la o întrebare, Ionela Tudor s-a uitat pe telefon, apoi s-a aplecat spre șefa CAB și i-a șoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” și a plecat. Ionela Tudor se referea la Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Liana Arsenie nu a schițat niciun gest.

După puțin timp, Ionela Tudor a revenit și i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Acel episod a confirmat ceea ce presa a relatat de-a lungul timpului, adică influența șefei Curții Supreme asupra judecătorilor.

Lia Savonea, cea care conduce Curtea Supremă din vara lui 2025, s-a remarcat ca magistrat prin decizii discutabile. Printre acestea, anularea condamnării definitive la aproape 14 ani de închisoare pentru omor în cazul lui Mario Iorgulescu, care a condus mașina beat și drogat și a omorât alt șofer, dar și condamnarea unui bărbat la doar opt luni cu suspendare pentru viol, victima fiind nepoata lui de 13 ani, Savonea justificând că fetița și-a dat consimțământul.

Tot Lia Savonea a stabilit că rechizitoriul în Dosarul Revoluției, în care a fost judecat Ion Iliescu, a fost neconform, iar până la urmă fostul președinte al României a murit și nu a mai suportat rigorile legii.

Libertatea a dezvăluit în noiembrie 2025 că Lia Savonea va primi drept locuință de serviciu un apartament cu 5 camere în centrul Bucureștiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE