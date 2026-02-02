Consiliul Național al Federației a mandatat oficial Biroul Executiv să continue negocierile, însă cu un mesaj ferm, transmite Federația Sanitas într-un mesaj pe Facebook..

Sindicaliștii refuză orice măsură de austeritate care ar diminua veniturile angajaților din Sănătate și Asistență Socială, sectoare considerate vitale.

„Greva generală, formă legitimă de apărare”

Iulian Pope, președintele SANITAS, a explicat că, deși sindicatul rămâne deschis dialogului, răbdarea angajaților are o limită.

Dacă discuțiile cu Guvernul Bolojan nu vor duce la anularea tăierilor într-un „termen rezonabil”, activitatea în spitale și centre sociale ar putea fi blocată.

„În cazul în care obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri”, a declarat liderul sindical.

Ce cer sindicaliștii

Mandatul primit de conducerea SANITAS este clar:

Exceptarea totală a Sănătății și Asistenței Sociale de la măsura reducerii cu 10% a fondului de salarii. Blocarea oricăror alte măsuri care ar genera pierderi de venituri pentru salariați.

„Nu vom accepta măsuri care să compromită stabilitatea veniturilor salariaţilor şi funcţionarea serviciilor publice esenţiale”, a transmis Federația Sanitas, subliniind că reducerea bugetară ar afecta grav capacitatea de funcționare a sistemului.

Avertismentul nu este o surpriză. Încă din data de 26 ianuarie, reprezentanții SANITAS semnalau riscul unui conflict de muncă major, avertizând că tăierea fondurilor salariale va împinge sistemul sanitar către grevă.

Mingea este acum în terenul Guvernului, care trebuie să decidă dacă menține măsurile de austeritate cu riscul blocării spitalelor.

