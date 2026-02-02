Prin SMS-urile respective, șoferii sunt ameninţaţi că li se confiscă maşina, dacă nu plătesc o taxă de drum, în termen de 12 ore.

„Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele „Rovinietei” sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, a transmis CNAIR pe Facebook.

De asemenea, CNAIR a subliniat că nu transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată, nu dispune confiscarea vehiculelor, iar linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare.

„NU accesați linkurile primite. NU introduceți datele cardului sau informații personale. Ștergeți mesajul și blocați expeditorul”, sunt recomandările CNAIR.

Totodată, șoferii sunt îndemnați, pentru informații corecte despre rovinietă și plăți, să consulte exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.

