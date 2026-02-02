Liderii PNL au avut la ora 13.00 o ședință de grup parlamentar la Parlament. A doua ședință a început la ora 18.00, la Vila Lac, doar cu membrii Biroului Politic Național, departe de ochii presei și cu telefoanele bruiate, pentru a nu exista comunicare cu exteriorul.

„Domne, votul de încredere… Nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Ilie Bolojan este ales preşedintele Partidului Naţional Liberal. Congres avem peste un an jumate. Nu acum. Peste un an jumate se vor schimba dacă se vor schimba, dacă nu, vor rămâne la fel. Dar eu cred o chestiune foarte simplă. Că primii care ar trebui să fie întrebaţi, că sunt cei care dau piept cu oamenii şi ochi, zi de zi cu oamenii, în stradă, în piețe, în zăpadă, sunt primarii, cei 1.100 de primari”, a spus Rareș Bogdan înainte să intre la ședința de la Vila Lac, cea în care se așteaptă ca Ilie Bolojan să ceară un vot de încredere în partid.

„Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii, vedem ce spun deputaţii. Noi suntem 282.000 de membri”, a completat liberalul.

Aceasta a fost a doua ieșire a lui Rareș Bogdan de la începutul lui 2026, după mai bine de un an de tăcere.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a admis în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE