De ce să porți încălțăminte cu mărimea potrivită

Pantofii aleși corect sunt importanți nu numai pentru confortul nostru, ci și pentru sănătatea și starea generală de bine. Conform specialiștilor din domeniu, încălțămintea nepotrivită ca mărime poate provoca dureri, disconfort și chiar la diverse accidentări, susține Dr. Liza Egbogah, specialist în sănătatea picioarelor și designer de încălțăminte. Numeroase probleme care pot apărea la nivelul picioarelor, precum monturile, degetele „în ciocan”, neuromul sau fasceita plantară, sunt rezultatul purtării unor pantofi, cizme sau adidași care nu au mărimea potrivită. Este important de știut că, atunci când încălțămintea pe care o porți nu are măsura corectă, nu doar picioarele sunt afectate, ci și gleznele, gambele, genunchii, șoldurile și spatele.

Atunci când pantofii sunt prea mari, degetele se vor încorda instinctiv pentru a fixa pantofii și pentru a preveni alunecarea lor din picioare, ceea ce poate duce la apariția unor probleme articulare la nivelul falangelor. Pe de altă parte, pantofii care sunt prea mici pot cauza bătături și vezicule dureroase, devenind dificil sau chiar imposibil de purtat. Mai mult decât atât, încălțămintea nepotrivită poate influența negativ postura și încrederea în sine, aflăm de pe Vogue.com. În plus, și aspectul estetic poate avea de suferit, deoarece pantofii se pot deformată pe picior, afectând imaginea ta generală.

Semne că încălțămintea este nepotrivită

Pantofii care nu se potrivesc pot avea efecte mult mai serioase asupra sănătății decât simplul disconfort temporar. Deși mulți oameni consideră bășicile sau bătăturile o consecință normală a purtării pantofilor noi sau a efortului fizic, apariția lor repetată este un semnal clar că încălțămintea este nepotrivită.

De cele mai multe ori, pantofii sunt prea strâmți și freacă pielea în zone sensibile precum degetele sau gleznele. Un alt semn important este înghesuirea degetelor. Deși unele modele, cum sunt pantofii cu toc, sunt mai înguste, ele nu ar trebui niciodată să provoace durere sau să limiteze mișcarea degetelor. Purtarea constantă a pantofilor care strâng excesiv poate duce la unghii încarnate, pierderea unghiilor și chiar la afecțiuni nervoase. Un exemplu este neuromul Morton, o problemă caracterizată prin durere arzătoare și senzația de corp străin sub talpă, cauzată frecvent de pantofii prea strâmți.

Durerea la nivelul bolții plantare este un alt semn al unor încălțări nepotrivite. Pantofii lipsiți de suport, precum șlapii subțiri sau pantofii complet plați, pot favoriza apariția fasciitei plantare, o afecțiune dureroasă a călcâiului. În aceste cazuri, branțurile ortopedice pot oferi un sprijin suplimentar și pot ajuta la poziționarea corectă a piciorului.

Încălțămintea nepotrivită poate influența și felul în care mergem, iar pentru a evita durerea, corpul adoptă un mers nefiresc, ceea ce poate duce la șchiopătat, pași mai mici sau oboseală accentuată. Problemele nu apar doar la pantofii prea mici, ci și la cei prea mari, relatează Cnet.com. Când piciorul alunecă în interiorul pantofului, crește riscul de bătături și calozități, iar presiunea excesivă pe partea din față a tălpii poate provoca metatarsalgie.

Cum măsori corect talpa piciorului

Pentru a evita toate problemele care pot apărea pe fondul purtării unor pantofi cu mărime nepotrivită este important să știi cum să-ți măsori corect piciorul. Un detaliu care poate părea neînsemnat la prima vedere constă în alegerea momentului potrivit din zi, iar acesta este seara, atunci când picioarele sunt în mod natural ușor umflate. Astfel vei putea alege pantofi care nu vor favoriza apariția iritațiilor neplăcute. Pentru asta stai desculț pe o coală de hârtie, cu călcâiul sprijinit de perete. Apoi măsoară distanța dintre vârful celui mai lung deget și călcâi, iar rezultatul îți va oferi lungimea piciorului, exprimată în centimetri. Este important să iei în considerare nu doar lungimea tălpii, ci și lățimea sau boltirea (instep-ul) acesteia. Fiecare dintre acești parametri este extrem de important.

Mizează pe măsurători precise mai ales atunci când cumperi pantofi eleganți sau încălțăminte realizată din materiale rigide pentru că acest tip de pantofi se mulează mai greu pe forma piciorului. Dacă ai un picior mai lat sau un instep înalt va trebui să optezi pentru pantofi cu calapod larg. Încălțămintea marcată corespunzător din punct de vedere al lățimii este, de asemenea, o alegere bună, iar în sistemul european aceste modele au simbolurile H sau K.

Reține că diferențele de mărime între producători pot fi semnificative, așa că nu te obișnui cu o singură numerotare. Dacă este posibil, citește recenziile altor clienți și folosește tabelul de mărimi pus la dispoziție de producător, unde vei găsi dimensiunile piciorului în centimetri, milimetri sau inci.

Ghid de cum măsori corect piciorul acasă

Măsurarea piciorului nu necesită instrumente sofisticate și nici o vizită la magazinul de încălțăminte. Tot ceea ce îți trebuie este o coală de hârtie, o riglă și câteva minute de atenție. Vrei să știi cum măsori lungimea și lățimea piciorului în mod corect? Urmează pașii de mai jos. Metoda este recomandată de specialiștii în biomecanica mersului.

Cum măsori lungimea tălpii

  • Începe prin pregătirea suprafeței
  • Așează o coală de hârtie A4 să pe o suprafață dură și plană.
  • Stai desculț/ă pe ea, cu călcâiul lipit de perete.
  • Asigură-te că greutatea corpului este distribuită uniform.
  • Marchează cu un creion un punct corespunzător celui mai lung deget (nu trebuie neapărat să fie degetul mare).
  • Măsoară distanța dintre perete și acel punct cu o riglă sau cu un centimetru de croitorie.

Acum cunoști lungimea piciorului. Este momentul să determini lățimea acestuia.

Cum măsori lungimea tălpii

Cum măsori lățimea tălpii

  • Pune din nou talpa piciorului pe coala de hârtie A4.
  • Marchează două puncte, unul pe exteriorul piciorului și altul pe interior, în zona cea mai lată, care de obicei este în partea din față a labei piciorului.
  • Ia piciorul de pe hârtie și măsoară distanța dintre cele două puncte, folosind din nou rigla sau centimetrul.

Unii producători se axează doar pe lungimea piciorului, alegând un calapod standard. Însă, dacă ai o talpă mai lată, poți resimți presiune în pantofi prea strâmți. Cunoscându-ți dimensiunile reale, vei putea alege mărimea corectă și calapodul potrivit. Din cauza anatomiei, unele persoane au nevoie de pantofi cu un vârf mai lat, de o parte superioară mai înaltă sau de o talpă flexibilă.

Cum măsori piciorul unui copil și al unui adult

Trebuie să știi că există unele diferențe între măsurarea piciorului la copii și la adulți. Copiii cresc intens, motiv pentru care piciorul lor ar trebui măsurat la fiecare 2-3 luni. La adulți măsurarea se poate face mult mai rar, cum ar fi, de exemplu, atunci când plănuiești să comanzi un alt tip de încălțăminte decât cel pe care îl porți de obicei – când treci de la pantofi sport la pantofi eleganți. Această schimbare necesită o măsurare mai precisă, potrivit Fillippo.pl.

Cum măsori talpa piciorului la copil

Cel mai bine este să faci acest lucru atunci când copilul stă întins și este liniștit. La copiii mai mari poți face conturul tălpii piciorului pe o coală de hârtie, apoi să măsori distanța dintre punctele-cheie cu o riglă și astfel vei determina lungimea piciorului copilului. Adaugă 5-10 mm drept „rezervă de creștere” pentru a preveni situația în care copilul va rămâne rapid fără pantofi potriviți. Totuși, nu exagera cu această rezervă. Specialiștii avertizează că încălțămintea prea mare nu oferă stabilitate suficientă piciorului și poate duce la deformări (tal valg).

Cum măsori talpa piciorului la adulți

La adulți, procedura este mai simplă, dar necesită la fel de multă atenție. Așa cum am precizat deja, măsoară-ți picioarele seara, atunci când acestea sunt ușor obosite și umflate. Astfel, vei obține dimensiunile cele mai apropiate de condițiile reale de utilizare. În plus, adulții ar trebui să monitorizeze lățimea piciorului și înălțimea instep-ului, mai ales dacă sunt predispuși la platfus, monturi sau dacă poartă pantofi cu toc (femeile). Dacă ai un instep scăzut, fii foarte atent atunci când alegi sandale, șlapi sau pantofi cu toc subțire, deoarece piciorul poate aluneca din ele.

Cum să măsori piciorul pentru încălțăminte sport, elegantă și de zi cu zi

Când alegi pantofi ține cont de stilul și de funcționalitatea lor, ceea ce începe cu o mărime corect aleasă. Reține că pantofii de alergare se potrivesc diferit față de cei stiletto sau de sandale.

Înainte de a apăsa „adaugă în coș”, vezi cum îți măsori piciorul în funcție de tipul și de scopul încălțămintei pentru că doar așa le vei oferi picioarelor tale confortul pe care îl merită.

În cazul pantofilor sport este necesar să păstrezi o „rezervă tehnică”, adică aproximativ 0,5-1 cm de spațiu liber în partea din față. Acest lucru este important deoarece, în timpul mișcării intense, piciorul se mișcă și se umflă în mod natural. Specialiștii subliniază că pantofii prea strâmți cresc riscul de iritații, bășici și microtraumatisme ale unghiilor. Pentru a alege mărimea potrivită, măsoară piciorul în poziție verticală. Apoi adaugă 5-10 mm la rezultatul obținut și compară-l cu tabelul producătorului, deoarece diferențele pot fi uneori semnificative.

Pentru pantofii eleganți din piele naturală trebuie să ai o abordare diferită. În acest caz, precizia este esențială. Nu este loc pentru marjă suplimentară, deoarece pantoful trebuie să se muleze pe picior, dar să nu îl strângă. Pielea naturală are tendința de a se lărgi ușor în timp, așa că nu alege un model mai mare. De asemenea, acordă atenție lățimii pantofului. Pentru persoanele cu un vârf de talpă mai lată, modelele marcate H sau K sunt ideale. Verifică lățimea piciorului mai ales dacă pantofii au vârful ascuțit.

Pentru încălțămintea de zi cu zi trebuie să păstrezi un echilibru. Nici pantofii prea largi, nici cei prea strâmți nu sunt o alegere bună. Dacă intenționezi să îi porți mai multe ore, confortul tău depinde de potrivirea corectă. De aceea, măsoară piciorul în poziție verticală și ține cont de faptul că acesta se mărește natural pe parcursul zilei din cauza oboselii și a umflării.

Foto: Shutterstock.com

