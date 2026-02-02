Warren Rajah, în vârstă de 42 de ani, a fost abordat de doi angajați și un agent de pază în timp ce făcea cumpărături în Sainsburys. Aceștia i-au luat cumpărăturile și i-au cerut să părăsească magazinul, relatează publicația britanică Metro.co.uk.

„Mi-au spus să le arăt codul de bare. Nu știam la ce se referă, așa că le-am arătat cardul meu Nectar. Apoi mi-au cerut să plec. A fost cel mai umilitor moment din viața mea, să fiu escortat în afara locului în care am făcut cumpărături timp de 10 ani, în fața oamenilor”.

Magazinul utilizează camere operate de compania Facewatch, care, potrivit site-ului lor, au o acuratețe de 99,98% în recunoașterea infractorilor. Compania își descrie tehnologia drept „singurul instrument de prevenire a criminalității care identifică proactiv infractorii cunoscuți, permițând personalului să acționeze înainte de comiterea unei infracțiuni”.

Pentru a-și demonstra nevinovăția, Warren a fost nevoit să trimită o solicitare de acces la date către Facewatch, cerând să i se comunice informațiile stocate despre el.

„A trebuit să le trimit o poză cu mine și o copie a pașaportului meu. Simt că a fost o încălcare a intimității mele. De ce trebuie să le demonstrez că sunt nevinovat? Am intrat în panică pentru că nu știu nimic despre această companie sau ce fac ei. Înregistrează infracțiuni în timp real? Au legături cu poliția? Mi-ar putea afecta cariera?”

Sainsburys a contactat ulterior clientul pentru a-și cere scuze și i-a oferit un voucher de 75 de lire sterline.

„Dar nu asta e ideea. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru cu cineva mult mai vulnerabil decât mine?”, a declarat Warren.

Atât supermarketul, cât și Facewatch au susținut că incidentul nu a fost cauzat de tehnologia de recunoaștere facială, ci de o eroare umană.

„Ne pare rău să auzim despre experiența domnului Rajah și înțelegem de ce a fost supărător. Incidentul a fost cauzat de o eroare umană în magazin, unde un angajat a abordat clientul greșit. Echipa noastră de protecție a datelor a urmat procesul obișnuit pentru a-i confirma identitatea și a verificat că nu figura în baza noastră de date și nu fusese vizat de alerte generate de Facewatch”, a transmis compania.

Cu toate acestea, Warren a subliniat că, deși tehnologia poate părea „perfectă”, aplicarea necorespunzătoare poate provoca prejudicii.

„Oricât de perfectă ar fi tehnologia, este nevoie de intervenție umană. Iar dacă oamenii nu sunt instruiți să gestioneze corespunzător situațiile și să ia deciziile corecte, mereu vor exista persoane nevinovate care vor avea de suferit”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE