Magazinele mici și mijlocii sunt cele mai afectate de acest fenomen, întrucât infractorii preferă să le folosească în aceste locații, unde măsurile de verificare sunt mai puțin stricte, relatează TVR Info.

„A fost un fenomen care a apărut în toată țara. Bancnotele astea sunt atât de greu de depistat încât eu nu le-aș numi de recuzită, ci de-a dreptul bancnote false. De regulă sunt introduse în sume mici pe piață, în special la magazine alimentare, eventual sunt strecurate printre bancnote de același fel, două bune și una rea”, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.

Deși unii dintre cei prinși susțin că au primit banii falși ca rest și nu și-au dat seama de falsificare, surse judiciare afirmă că, de multe ori, nu poate fi demonstrată intenția de a înșela, ceea ce face dificilă tragerea la răspundere a vinovaților. Totuși, există situații în care utilizarea bancnotelor false este evident intenționată.

Un ofițer din cadrul DCCO a explicat: „Falsurile de tip altered design, chiar și cele care nu imită perfect elementele de siguranță, sunt folosite de grupări infracționale pentru a induce în eroare utilizatorii profitând de neatenția sau necunoașterea acestora. Inscripțiile suplimentare sunt elemente modificate, dar nu anulează caracterul penal al faptei”.

Cea mai mare captură de bani falși a avut loc în octombrie 2025, în portul Constanța, unde aproape 5 milioane de bancnote false au fost confiscate, valorând aproximativ un miliard de euro. În același an, poliția a deschis peste 200 de dosare penale pentru cazuri ce implică utilizarea banilor de recuzită.

Specialiștii în drept și autoritățile susțin că este necesară o legislație mai strictă. Unele țări europene și Statele Unite ale Americii au interzis deja complet deținerea și utilizarea bancnotelor de recuzită.

„Mai degrabă s-ar putea reglementa o situație obligatorie pentru cei care vând și pentru cei care cumpără ca aceste monede de recuzită să aibă niște specificații tehnice foarte clare, care să facă diferența între o valoare momentan reală și una folosită în scop de entertainment”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

