Rita Mureșan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dramatice episoade din viața sa: meningita care a trimis-o în comă la doar 10 ani și urmările care, spune ea, i-au marcat definitiv existența.

Vedeta a povestit că totul a început cu dureri cumplite de cap, iar apoi a urmat o comă care a durat două săptămâni.

„La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam. Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a spus Rita potrivit Spynews.

„Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a mai spus vedeta.

„Simțeam extratereștri, nave, celelalte civilizații din univers. Nu mi le imaginam. Aveam informația”, a fost o altă declarație șocantă a Ritei Mureșan.

Rita Mureșan a apărut recent la emisiunea lui Cristi Brancu, ridicând semne de întrebare cu starea ei de sănătate, după ce a trecut prin mai multe episoade medicale grave în ultimii ani. Vedeta a sunat la 112 recent.

În cadrul emisiunii, Rita a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat recent și despre ceasul inteligent care i-a permis să cheme salvarea săptămâna trecută, când a simțit primele semne de rău.

„Acum doi ani, după preinfarct, prietenii mei mi-au cumpărat un ceas inteligent. (…) Săptămâna trecută nu m-am simțit foarte bine, ceasul a chemat salvarea. Bine, au venit două salvări. (…) Am probleme cu tahicardia, am avut tensiunea 19 și pulsul 152. Poate s-au acumulat, și asta cu tata, că l-am adus să-l operez, dar nu pot să-l operez. (…) În plan conștient, sunt bine. Ne omoară subconștientul. (…) Cum era să mor la televizor, acum câteva luni, toate analizele erau bune”, a declarat vedeta în emisiunea TV.