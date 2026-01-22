De ce îngheață portierele și parbrizul mașinii

A ști cum să dezgheți portierele și parbrizul mașinii tale când afară este ger înseamnă mai mult decât a câștiga minute prețioase dimineața și să nu întârzii la serviciu. Înseamnă protejarea vehiculului, evitarea reparațiilor costisitoare și, mai ales, asigurarea siguranței tale și a celorlalți participanți la trafic. Metodele corecte sunt simple, accesibile și eficiente, iar prevenția rămâne cea mai bună soluție.

Însă, sunt destui cei care se întreabă de ce îngheață portierele și parbrizul mașinii. Ei bine, acest fenomen apare din cauza combinației dintre umiditate și temperaturile scăzute din timpul iernii. Apa provenită din zăpada topită ori din condens pătrunde în chederele ușilor, în mecanismele de închidere și pe suprafața vitrată a vehiculului. Uneori este înghețat doar mânerul ușii, alteori garnitura de cauciuc a portierei este lipită de caroserie din cauza gheții, iar în alte situații gheața ține metalul ușii prins de o altă parte a automobilului.

Atunci când temperatura în aer scade sub 0°Celsius, apa îngheață și blochează portierele și, totodată, formează o crustă de gheață pe parbriz, care uneori este foarte groasă. Factorii care favorizează apariția înghețului sunt variațiile bruște de temperatură, umiditatea ridicată și lipsa unor tratamente de protecție pentru chedere. În plus, mașina îngheață mult mai ușor dacă este parcată într-un loc lipsit de protecție pe o alee ori ori într-o parcare neacoperită.

Ce faci dacă portierele și încuietorile au înghețat

În cazul în care găsești ușile sau încuietorile ori ambele înghețate există câteva soluții pentru a le dezgheța. Important este să nu folosești forța excesivă pentru a sparge gheața, deoarece riști să deteriorezi chederele, să rupi mânerul ușii sau să provoci alte daune care pot fi costisitoare. În schimb, poți să aplici una dintre următoarele metode:

Apasă și apoi trage de ușă. Dacă ai reușit să descui mașina, însă ușa șoferului este în continuare blocată, încearcă să împingi în ea cu o forță fermă, dar controlată și apoi să tragi. De cele mai multe ori, această tehnică te va ajuta să spargi stratul de gheață. La nevoie, repetă tehnică de câteva ori, cu grijă, până când elimini gheața, iar portiera se deschide.

Folosește un spray degivrant. Este recomandat să ai la îndemână produse degivrante. Evident, acestea sunt utile doar dacă nu sunt blocate în interiorul mașinii, așa că asigură-te că ai un spray de acest gen în casă. Poți, însă, prepara și unul acasă, amestecând trei părți de oțet cu o parte de apă. Pulverizează soluția în încuietori sau pe uși pentru a topi gheața.

Folosește apă caldă. Încălzește apă și toarn-o peste uși și încuietori pentru a topi gheața, însă trebuie să reții că această metodă funcționează doar în anumite condiții. De asemenea, este important să știi că nu trebuie să folosești apă clocotită, deoarece șocul termic poate deteriora definitiv suprafețele reci, mai ales geamurile, potrivit Cluballiance.aaa.com.

Încălzește cheia. Cu ajutorul unui chibrit sau al unei brichete, încălzește vârful cheii și încearcă să dezgheți încuietoarea. Atenție! Dacă ai cheie care conțin cip sau componente electronice, aceasta nu trebuie încălzită, deoarece flacăra poate distruge circuitele.

Cea mai rapidă metodă de dezghețare a parbrizului

Atunci când ești pe grabă și parbrizul este înghețat ai nevoie de o soluție rapidă și eficientă. Cea mai rapidă metodă de dezghețare a parbrizului combină folosirea corectă a sistemului de încălzire cu produse dedicate, iar aplicată corect, îți poate economisi timp prețios în diminețile geroase de iarnă. Iată ce ai de făcut:

Verifică ștergătoarele. Asigură-te că ștergătoarele nu sunt pornite înainte de a porni motorul. Dacă sunt înghețate pe parbriz, motorul ștergătoarelor se poate strica sau lama de cauciuc ori chiar ștergătorul se pot rupe.

Pornește motorul. Pornește motorul și direcționează gura de ventilație către parbriz. Apoi, pornește sistemul de degivrare a lunetei și oglinzilor, bineînțeles dacă mașina ta are în dotare un astfel de sistem, iar la final pornește instalația de aer condiționat. AC-ul nu este doar pentru a răcori mașina pe timp de vară, ci ajută la eliminarea umezelii, prevenind, astfel, aburirea geamurilor. Atenție! Nu șterge geamurile cu mâna, deoarece vei lăsa urme grase și riști să zgârii sticla cu un inel sau cu o brățară. În schimb, folosește o lavetă fără scame. Rămâi lângă mașină cât timp motorul este pornit și profită de timp pentru a curăța gheața sau zăpada de pe exterior.

Îndepărtează zăpada. Curăță complet mașina de zăpadă. Pentru asta folosește o perie moale și curăță în primul rând grila frontală pentru că, altfel, există riscul supraîncălzirii motorului. Asigură-te că farurile sunt curate și funcționale.

Răzuiește gheața de pe geamuri. În timp ce se încălzește mașina, îndepărteaza gheața de pe suprafața vitrată folosind o racletă și un spray degivrant.

Pornește la drum doar când ai vizibilitate. Nu porni la drum până când nu sunt complet curate toate geamurile.

Recomandare: evită „portholing”-ul, adică procesul de curățare doar a unei mici zone de pe parbriz, și curăță complet toate geamurile.

Se poate dezgheța parbrizul cu apă caldă?

Mulți șoferi se întreabă dacă folosirea apei calde este o soluție rapidă și eficientă pentru a scăpa de gheața de pe parbriz și de pe celelalte geamuri ale mașinii. Deși pare o metodă la îndemână, diferențele bruște de temperatură pot avea efecte grave asupra suprafeței vitrate. Trebuie să știi că folosirea apei fierbinți prezintă un risc real de deteriorare a parbrizului.

Evită chiar și apa călduță, deoarece sticla se dilată rapid la contactul cu aceasta și se contractă la fel de repede în aer rece. Acest proces poate provoca fisuri, mai ales dacă parbrizul are deja mici ciobituri sau crăpături. De asemenea, în zilele foarte reci, apa se poate transforma rapid în gheață, iar apa caldă îngheață mai repede decât cea rece. Dacă reîngheață, va crea un nou strat de gheață pe parbriz și pe ștergătoare, riscând avarii costisitoare. În cazul în care te întrebi dacă poți folosi apă rece pentru dezghețare, răspunsul este clar nu, deoarece poate îngheța pe loc și, implicit, poate provoca daune. Cea mai bună soluție este să urmezi pașii de mai sus, să pornești încălzirea și aerul condiționat și să folosești o perie sau un degivrant adecvat, potrivit Theaa.com.

Aer cald sau rece pentru dezghețare/dezaburire?

Cea mai eficientă metodă pentru dezghețarea și/sau dezaburirea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale este să folosești o combinație între aer cald și aer rece. Pentru asta ar trebui să pornești instalația de climatizare pe cald, încălzirea lunetei, precum și aerul condiționat, eventual cu aport de aer din exterior.

Atenție și la „trucurile” care sunt prezentate pe internet. Spre exemplu, există „recomandări” de dezghețare a parbrizului folosind o o pungă de plastic plină cu apă fierbinte. Așa cum am precizat deja, această soluție nu este recomandată, deoarece apa poate îngheța la contactul cu suprafețele reci și poate bloca ștergătoarele sau mânerele ușilor. Nici „soluția” cartofului pe geam nu este de aplicat, deoarece frecarea parbrizului cu un cartof crud poate lăsa urme, reducând vizibilitatea. De aceea, este indicat să folosești o lavetă fără scame pentru a șterge condensul.

De asemenea, nu uita că tehnologia este de partea ta. Unele automobile moderne au funcții de încălzire și de dezghețare de la distanță, care se pot activa printr-o aplicație dedicată. Vehiculele hibride plug-in și cele electrice pot preîncălzi habitaclul cât timp sunt conectate la priză, fără să consume bateria.

Cum previi înghețarea portierelor și a parbrizului mașinii

Când vine vorba de temperaturi scăzute și vreme aspră de iarnă, un pic de pregătire valorează cât o mie de soluții aplicate prea târziu. Multe dintre sfaturile și trucurile pentru a evita înghețarea componentelor exterioare ale mașinii, precum portierele, încuietorile acestora, ștergătoarele și parbrizul se bazează pe un principiu simplu, și anume să împiedici acumularea de umezeală. Iată cele mai ușoare și eficiente soluții prin care poți împiedica ca portierele și parbrizul să înghețe:

Cum previi înghețarea portierelor

Magneți. Magneții pot face minuni în prevenirea pătrunderii umezelii în broască și a înghețării acesteia. Așezând un magnet peste gaura cheii poți împiedica apa să intre în încuietoare și să înghețe. Ai grijă însă ca ploaia înghețată, lapovița sau ninsoarea care încă mai cad să nu acopere magnetul și să-l înghețe și pe acesta.

Aer comprimat. Dacă ai un spray cu aer comprimat, de tipul celor pentru curățarea tastaturilor de calculator, folosește duza pentru a sufla aer în încuietori. În acest fel vei elimina umezeala și vei menține broaștele uscate.

Lubrifianți. Spray-urile lubrifiante, precum WD-40, mențin piesele în mișcare și reduc frecarea, dar ajută și la eliminarea umezelii. Pulverizarea periodică a încuietorilor cu un spray lubrifiant auto poate preveni înghețarea acestora, conform WikiHow.com.

Unguente. Glicerina sau vaselina aplicată pe încuietoare și introdusă de câteva ori cu cheia va acoperi mecanismul cu un strat care respinge umezeala și previne înghețul.

Întreținerea chederelor. Un pas esențial pentru prevenție este tratarea chederelor cu silicon special auto, deoarece creează o peliculă protectoare, împiedicând apa să adere și să înghețe. De asemenea, siliconul auto prelungește durata de viață a garniturilor din cauciuc. Specialiștii recomandă să aplici acest tratament la începutul sezonului rece și să-l repeți periodic.

Cum previi înghețarea parbrizului

Husă auto. O soluție relativ ieftină și eficientă o reprezintă husa auto, care protejează ușile, încuietorile împotriva înghețului. În plus, împiedică înghețarea parbrizului, lunetei, geamurilor laterale și a oglinzilor laterale.

Folie de protecție. Folia specială de protecție a parbrizului este un accesoriu realizat de obicei din mai multe straturi (aluminiu, bumbac, poliester). Aceasta se fixează pe parbriz pentru a-l proteja de îngheț, zăpadă, gheață (iarna) sau de raze UV intense (vara). De asemenea, previne zgârieturile și economisește timp la dezghețare/dezaburire. Folia se montează seara, iar dimineața o poți îndepărta rapid și foarte ușor.

Ștergătoarele. Dacă sunt lăsate pe parbriz ștergătoarele pot îngheța în caz de temperaturi sub 0°Celsius și se pot deteriora. În schimb, dacă le vei lăsa ridicate peste noapte previi lipirea lor de parbriz și, astfel, prelungești durata de viață a cauciucului.

Ventilarea mașinii. Așa cum am precizat deja, reducerea umidității din habitaclu este esențială. Pentru asta, după ce ai parcat, va trebui să aerisești mașina câteva minute înainte de a opri motorul. De asemenea, evită să lași covorașele în mașină dacă sunt umede pentru că mai puțină umiditate înseamnă mai puțină gheață a doua zi dimineața.

