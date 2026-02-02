Mama și fiica au rămas fără casă în urma unui incendiu

Două femei, mamă și fiică, trăiesc în condiții extrem de dificile, într-o rulotă veche, fără utilități, în plin ger năprasnic al iernii.

După ce casa lor a fost distrusă de un incendiu în 2016, cele două încearcă să supraviețuiască pe un teren din localitatea natală, relatează Antena 3 CNN. Incendiul le-a lăsat fără locuință în urmă cu zece ani, iar de atunci nu au reușit să își refacă viața.

„Posibilitățile sunt foarte reduse. Casa urmează să fie dărâmată fiindcă nu mai e… nu se mai poate”, a spus mama, în vârstă de 71 de ani.

Cele două femei s-au mutat într-o rulotă

Mama și fiica s-au mutat de atunci într-o rulotă, deși au un teren pentru casă, însă nu există posibilități financiare să o construiască.

Femeile dețin patru hectare de teren, primite în trecut ca recompensă pentru îngrijirea unei rude bolnave. Totuși, lipsa actelor de proprietate le împiedică să valorifice aceste terenuri și să le vândă pentru a face rost de banii de casă.

„A fost greu. Noi am făcut în câteva rânduri sesizare la primărie”, a mai spus aceasta.

Cum reușesc mama și fiica să se încălzească în zilele cu ger extrem

Totuși, în luna decembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a oferit un container de locuit, amplasat cu sprijinul primăriei, iar câțiva oameni le-au ajutat la primele amenajări.

În prezent, containerul nu este racordat la energie electrică, iar femeile, în vârstă de 71 și 45 de ani, preferă să rămână în rulotă, unde spațiul mic le permite să se încălzească mai ușor.

Frigul a cuprins mare parte din România începând din 2 februarie 2026, iar jumătate de țară este sub cod galben de ger. Cât au putut, s-au folosit de haine vechi și plăpumi să se încălzească în zilele geroase.

„Efectiv nu mai fac față nici plăpumile”, spun ele despre această iarnă, considerată cea mai grea din ultimul deceniu.

