Karmen a făcut multe lucruri pentru prima oară la filmările pentru „Clanul”, serialul difuzat la PRO TV. Vedeta ne-a explicat că a fost nevoită să joace o scenă foarte grea, în care personajul său, Nadine, suferea după moartea tatălui său din serial.

„Foarte multe am făcut pentru prima oară. M-am jelit, nu am plâns. A trebuit să joc secvența când tatăl meu din film murea, așa că, ca să o fac cât mai real, a trebuit să mă gândesc la asta și să mă pun în pielea personajului.

M-am gândit la ce este cel mai cumplit pe lumea aceasta. Eu zic că asta am reușit pentru prima dată în viața mea. A fost pentru prima oară în viața mea când m-a ținut cineva de gât, când m-a furat cineva, când mi-a pus un sac pe cap.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Karmen a recunoscut că tatăl ei este pus pe gânduri în momentele în care vede prin ce stări trece fiica sa în serial.

„Îl apucă, dar tot ce se întâmplă în serial este foarte nou pentru mine și fac asta cu o mare pasiune. Una dintre pasiunile mele este și actoria. Mă bucur foarte tare să fac parte din acest serial și acest proiect minunat”, a declarat Karmen pentru Ego.

Recomandări 1 Mai. Vorbe și gânduri de la muncitoare și muncitori, acea imensă categorie care nu se vede aproape nicăieri

Karmen și-a amintit de scena grea pe care a trebuit să o joace, explicând că i-a spus mamei sale la ce o să se gândească când o să se afle la filmări.

„I-am zis chiar mamei în timp ce citeam scenariul. Am crezut că nu o să fac față, în sensul în care trebuia să primesc un telefon, să diger informația, să vărs pe marginea drumului din cauza șocului și să trec prin tot felul de schimbări de stare.

Am zis: «Mamă, cum fac asta?». M-am pus pe pregătiri din prima secundă în care am primit scenariul. A fost destul de greu, dar de mică mi-am dorit să fac asta, să fiu actriță și să joc într-un film sau serial. Cu «Clanul» mi s-a și îndeplinit una dintre dorințele mele, m-am văzut pe marele ecran de la cinema, când am văzut premiera pentru sezonul doi”.

Playtech.ro Gestul de la încoronarea Regelui Charles pe care nu îl va vedea nimeni. Este sacru, ce se va întâmpla

Viva.ro Cum arată fiica Adelinei Pestrițu, la 5 ani. Nu a mai postat fotografii cu ea de 2 ani. E superbă: păr lung, ondulat, ochi verzi

TVMANIA.RO Andrei Aradits, la un pas de înec. „Foc pe plajă, chitară, alcool...”. EXCLUSIV

Observatornews.ro Tragedie în minivacanţa de 1 Mai, după ce trei familii plecate la grătar s-au răsturnat cu barca pe râul Mureş. Un copil de 3 ani mort, alte 4 persoane dispărute

Știrileprotv.ro O femeie care a adormit în tren, în drum spre Edinburgh, a trăit un șoc atunci când s-a trezit. Lângă ea era un bărbat gol pușcă

FANATIK.RO Se schimbă regulile la Survivor România! Anunțul făcut de Daniel Pavel: „Gata!”

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Fiica lui Mircea Geoană, pregătiri intense de nuntă. Cum a fost surprinsă Mihaela Geoană în Los Angeles. FOTO