Katy Perry trăiește o poveste de dragoste inedită alături de Justin Trudeau, iar sărbătorile recente au venit cu momente de neuitat pentru cuplu. Cântăreața în vârstă de 41 de ani a împărtășit pe Instagram o serie de fotografii din vacanța petrecută împreună cu fostul prim-ministru canadian, în vârstă de 54 de ani.

Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau

Într-un instantaneu plin de tandrețe, Perry îl sărută pe obraz pe Trudeau, în timp ce cei doi se bucură de o plimbare pe apă la apus. „Holidaze ♥️”, a scris artista în descrierea postării, care a stârnit imediat reacții din partea fanilor ei.

Într-o altă fotografie, fostul lider canadian afișează un zâmbet radiant, arătând o latură mai relaxată și personală. Pe lângă momentele romantice cu Trudeau, Perry a inclus în carusel și imagini cu fostul ei logodnic, actorul Orlando Bloom, cu care continuă să o crească pe fiica lor, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

Într-una dintre fotografii, Bloom, în vârstă de 48 de ani, poartă un brad de Crăciun pe umăr, în timp ce micuța sa pășește înaintea lui. O altă imagine surprinde un loc de masă decorat de sărbătoare, cu numele membrilor familiei scrise cu creioane roșii.

Relația ei cu Orlando Bloom

Katy Perry și Orlando Bloom au avut o relație de nouă ani, înainte de a anunța în iulie 2025 că pun capăt logodnei. La scurt timp după despărțire, zvonurile despre o posibilă relație între Perry și Trudeau au început să apară, după ce cei doi au fost văzuți împreună în Montreal, la o plimbare prin Parcul Mount Royal. Ulterior, au luat cina la renumitul restaurant Le Violon, iar Perry a fost surprinsă la concertul său din Quebec, pe 30 iulie, alături de fostul lider canadian.

Relația lor a devenit oficială odată cu prima apariție publică împreună, la aniversarea cântăreței, în octombrie. În ciuda începutului de poveste al relației lor, unii speculează că această legătură ar putea fi și o strategie de imagine.

Un insider din industria muzicală a declarat pentru Page Six că atât Perry, cât și Trudeau profită de atenția pe care o primesc în contextul unor provocări recente de PR. „Când ești o vedetă mare sau un politician, oamenii fie te iubesc, fie te urăsc. Călătoria Blue Origin a fost un dezastru pentru [Perry] din punct de vedere al imaginii… Asta a complicat lucrurile”, a explicat sursa.

O altă sursă subliniază că relația cu vedetele face parte din „marca Trudeau”. „Nu cred că astfel de întâlniri sunt greu de aranjat când te afli în acele cercuri”, a spus o sursă politică din Canada. În timp ce relația lor continuă să atragă atenția publicului, Perry și Trudeau par să se bucure de noul capitol al vieții lor.

