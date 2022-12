Astfel că actrița spune că acum are o relație foarte bună cu tatăl copilului ei, care acum are vârsta de 7 ani. După separarea de fostul soț, artista a renunțat la Roma și s-a întors în România, alături de fiica sa.

„Cu fostul soț sunt într-o relație foarte ok. Am decis amândoi să ne ocupăm de viitorul fetiței noastre. Anul acesta nu o să mergem de sărbători în Italia, o să fac Crăciunul cu familia mea, cea care a mai rămas, pentru că, din păcate, tatăl meu nu mai este de aproape un an.

În zilele de sărbătoare o să mergem la schi, la munte. Nu o să fie și fostul soț cu noi”, a mărturisit Kitty Cepraga pentru Click!

Kitty Cepraga nu a dezvăluit motivele care au dus la divorț

În anul 2021, Kitty Cepraga a divorțat de fostul soț, James Goodwin. În acea perioadă, artista a declarat că motivul despărțirii este unul dificil, însă inevitabil.

„Nu e uşor pentru Aurora-May, totul a fost destul de brusc, pentru că, de când s-a născut ea, nu a stat niciodată atât de departe de tată.

Mulţumită tehnologiei avansate de care ne bucurăm cu toţii, există mijloace prin care să ne vedem şi auzim zilnic, dar nu e uşor, pentru că ai nevoie de atingere, ai nevoie de contact fizic”, a declarat Kitty Cepraga, pentru OK Magazine.

Cu ce se ocupă acum

În prezent, Kitty predă în România actorie în limba italiană, și nu doar atât. Ea a vorbit despre proiectele sale din acest an.

„Cred că sunt foarte mișto și copiii mă adoră. Sunt foarte copilăroasă și limbajul cu ei este mai firesc decât cel cu oamenii mari. Predau actorie în limba italiană, deci fix nișă pentru mine. O am și pe Aurora-May ca elevă. Să fiu profesoară mi se pare ceva ce, fără să-mi dau seama, îmi doream mult de tot.

Nu știam că pot fi un pedagog bun, pentru că sunt o persoană agitată și mă plictisesc foarte repede. M-am gândit că o să fiu dificilă și ca mamă, și ca profesoară, dar iată că m-am înșelat.

Fac actorie cu copiii, public speaking, îi pregătesc pentru castinguri. Anul acesta lucrez la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Bucharest International Film, unde sunt director artistic și imaginea Focus Italia. Se va întâmpla la finalul lunii septembrie.

Între timp, încerc să accept un proiect într-un spectacol teatral, este ceva ce-mi lipsește în România, chiar dacă financiar nu este cea mai bună decizie.

Și scriu la debutul meu regizoral cu un lungmetraj. Vreau să continui să joc în filme în România și în Italia, pentru că asta este meseria mea și va fi mereu”, a povestit Kitty pentru Fanatik.

