Victor Rebengiuc va împlini 90 de ani pe 10 februarie și continuă să fie activ pe scena teatrului românesc. Celebrul actor a acordat i-a acordat lui Lucian Mândruță un interviu special de Sărbători, la Digi24.

De ce și cum s-a lăsat de fumat

Victor Rebengiuc a fost întrebat cum de se menține în formă. „Pas cu pas”, a replicat actorul, amuzat. A continuat să-și expună o parte a meniului de viață: „Nu există o rețetă. Am fost un om echilibrat, în viața de toate zilele. N-am băut, am fumat mult timp, dar apoi m-am lăsat când nu mai era de folos. Am fumat 20 și ceva de ani… De la 15-16 ani până pe la 40.”

„M-am lăsat pentru că fumam 2-3 pachete pe zi și aveam «pisici pe corzi», cum numim noi actorii, trebuia să-mi dreg vocea. Erau depuneri pe corzi, respiram greu și oboseam foarte repede. Mi-am zis: «Ce vreau să fiu, actor sau fumător?». Și am stins ultima țigară, apoi nu m-a mai interesat niciodată. Am mai fumat doar în «Moromeții», nu avem cum desființa fumatul, ținea de viața celor de acolo”, a continuat Victor Rebengiuc.

Recomandări Lecția de omenie și de speranță dată de doi soți din Constanța care ajută o familie cu patru copii: „Aveau doar două jucării”

„Mă mișc mai greu pe scenă, dar mă mișc”

Actorul care a adunat zeci de premii și distincții atât pentru film, cât și pentru teatru, este dispus să-și continue cariera. Pe termen nelimitat. A explicat în ce condiții va renunța.

„Când n-am să mai pot să fac, să mă mișc pe scenă, o să renunț! Mă mai mișc greu, e drept, dar mă mișc. Când intri în scenă, uiți ce te mai doare. Sunt decis, când o să-mi dau seama că nu o să mă mai mișc, gata! Nu vreau să fie afectată calitatea jocului. Nu cred că lumea vine doar pentru a mă vedea pe mine în vreo piesă, suntem o echipă”, a mai spus reputatul artist.

„Conducători mai buni, sunt printre noi”

Victor Rebengiuc a fost și continuă să fie un activist al societății civile. „Evident că iubesc România, e țara în care m-am născut și am crescut. Descopăr lucruri noi ce merită să fie apreciate, iubite, încălzite cu dragostea noastră. Dar nu simt nevoia să mă bat cu pumnul în piept, nu suntem buricul pământului. Peste toți sunt oameni care se căznesc să trăiască bine. Dacă ar fi toți oamenii cinstiți, inclusiv cu ei înșiși, s-ar trăi mai bine”, a spus Victor Rebengiuc.

Și a încheiat cu un mesaj pentru români: „Un an mult mai bun decât acest an pe care-l trecem acum. Și niște conducători mai buni, de ce nu?, sunt printre noi”.

