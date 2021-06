La ce a renunțat Andreea Raicu pentru un stil de viață sănătos. Ce nu mănâncă vedeta

„Gena bună contribuie doar în pro­porţie de 20% la un aspect fi­zic tânăr şi plăcut chiar şi la vârsta maturităţii, deși eu cred că in­fluenţa ei este cu mult mai mare. Dar, în acelaşi timp, cred că forma fizică ţine foarte mult şi de stilul de viaţă, şi când spun asta nu mă re­fer doar la ali­mentaţie.”, a dezvăluit vedeta într-un interviu pentru formula-as.ro.

Dintre toate, meditația e cea care o ajută cel mai mult. Și în ceea ce privește alimentația a făcut unele schimbări de-a lungul anilor.

Andreea Raicu nu mănâncă gluten, lactate, zahăr și carne consumă foarte rar.

„Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele. În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport. În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a povestit ea în același interviu.

„Şi iarăşi foarte im­­portantă pentru mine, ca de altfel pentru toată lu­mea, este reîncărcarea bate­riilor. Practic, ceea ce în­cerc eu să fac este să nu pierd în nicio zi contactul cu mine însămi, să-mi îngrijesc trupul, dar şi su­fle­tul. Ce pui în interiorul tău se vede imediat şi la ex­te­rior. De-asta oamenii care trăiesc într-un stres con­tinuu, care sunt mereu triști şi îşi reprimă emoţiile, arată întotdeauna încruntați, întunecați şi încordați…”, a mai adăugat Andreea Raicu.

Recent s-a aflat motivul pentru care Andreea Raicu nu s-a căsătorit până acum. „Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie.”, mărturisea ea într-o emisiune televizată.

