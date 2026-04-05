Acțiunea filmului, având numeroase ancore în realul dictaturii militare din Egipt, ține spectatorul în tensiune. Ceea ce însă pune cu adevărat pe gânduri este un laitmotiv pe care, în vremurile pe care le trăim, tehnologia îl augmentează.

„Vulturii Republicii” îl aleg pe cel mai popular actor, George Fahmy – interpretat cu inteligență și expresivitate de Fares Fares – să joace rolul președintelui într-un film omagial. De aici, viața îndrăgitului actor, care credea că poate sta departe de politică și propagandă, intră într-un hățiș de presiuni, amenințări și intrigi.

Pierdut în labirintul unei realități ale cărei reguli nu le cunoaște, a cărei cruzime îl atinge și îl îngenunchează, eroul – familiar prin profesie cu ficțiunea – zbătându-se să se salveze, se afundă și mai adânc în coșmarul din care încearcă să se trezească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Există o vorbă de duh în Orientul Mijlociu Extins (o zonă care, în ultimele săptămâni a devenit, prin știrile cu care suntem bombardați zilnic, centrul geopolitic al lumii): „Când stai la masă cu diavolul, alege o lingură lungă”.

Locuit de o idee – a sistemului care într-un regim autoritarist te înghite – regizorul și scenaristul Tarik Saleh își radiografiază viața în trilogia sa din varii unghiuri. Cine sunt Vulturii Puterii? De fiecare dată și peste tot, înalți demnitari care, protejând puterea liderului suprem, fardând-o propagandistic până la grotesc, își asigură continuitatea propriei lor puteri.

Eroul filmului pare o victimă ușoară, dar nu este, chiar dacă Vulturii Puterii încearcă să îi ciugulească și ultima fărâmă de demnitate profesională și umană. Intrat în malaxorul sistemului, este obligat să cedeze, ca să își protejeze familia și tot ce iubește, iluzionându-se că îi poate salva să fie striviți de-a valma.

Un film bine făcut, după toate regulile genului, „Vulturii Republicii” merită văzut nu doar fiindcă prezintă, în anumite secvențe aproape documentar, o realitate a istoriei foarte recente.

„Vulturii Republicii” merită văzut, poate mai ales pentru adevărul profund pe care îl îmbracă cinematografic: dintre toate rolurile, cel mai greu în viață este să îți joci propriul rol.